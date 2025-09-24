Universitario todavía no es tricampeón nacional y los hinchas piensan en una purga para el próximo año

La gestión deportiva de Universitario de Deportes parece estar rindiendo frutos, a juzgar por su actual posición en la tabla. El equipo crema se encuentra a las puertas de un histórico tricampeonato nacional si logra conquistar el Torneo Clausura 2025, acumulando puntos importantes en comparación con sus rivales directos. Este buen momento invita a la reflexión sobre diversos aspectos del club, tanto en el presente como de cara al futuro.

Universitario y una posible purga según sus hinchas

En este contexto, las redes sociales se han convertido en un termómetro de la opinión de la hinchada. Recientemente, el creador de contenido Tavo Serpa publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que generó gran revuelo y que aborda precisamente esta coyuntura y la próxima temporada: “Es una obviedad conocer quienes son los futbolistas con los que Universitario no cuenta para la próxima temporada. Lo tienen clarísimo, aunque no lo digan. No hay misterios. Esos mismos jugadores están muy comprometidos en fajarse en la cancha cuando les toque jugar, quieren celebrar por todo lo alto y despedirse con la obtención del gran objetivo. Más unidos que nunca”.

Este análisis, proveniente de un comentarista reconocido por su ferviente hinchaje hacia Universitario, fue ampliamente respaldado por sus seguidores. Los hinchas no tardaron en especular sobre los nombres de los futbolistas que podrían no continuar en el club, mencionando a figuras como Gabriel Costa, Diego Churín, Jorge Murrugarra, Hugo Ancajima, Aamet Calderón, Aldo Corzo, Paolo Reyna y Matías di Benedetto. La posible salida de estos jugadores, independientemente del éxito en la presente temporada, sería parte de una reestructuración planificada.

Diego Churín de los más criticado en Universitario. (Foto: X).

Jorge Fossati no está bien visto en Universitario

Curiosamente, el debate no solo se centró en los jugadores. Muchos comentarios de los aficionados también apuntaron hacia la dirección técnica. A pesar de la posibilidad de un campeonato, un sector importante de la hinchada sostiene que Jorge Fossati no debería continuar al mando del equipo. La principal crítica radica en su estilo de juego, que, según la gradería, no termina de convencer. Esta situación es particularmente llamativa, ya que, incluso obteniendo logros relevantes, el enfoque táctico del entrenador uruguayo parece generar cierta disconformidad entre los seguidores.

La pelota ahora está en el tejado de la dirección deportiva. Será Álvaro Barco quien deba tomar decisiones cruciales, ponderando el éxito deportivo actual con las expectativas y el sentir de la afición. La planificación para la próxima temporada ya está en marcha, y las determinaciones que se tomen en las próximas semanas podrían definir el rumbo de Universitario de Deportes en los años venideros. Buscando consolidar un proyecto que combine resultados con un estilo de juego que satisfaga plenamente a su exigente hinchada.

