Ante las posibles ofertas de Alianza Lima y Sporting Cristal por José Rivera, Universitario tomó una decisión radical.

Luego de semanas marcadas por rumores, posibles transferencias y versiones que lo vinculaban con otros clubes de la Liga 1, José Rivera seguirá siendo jugador de Universitario de Deportes. La institución crema decidió poner fin a las especulaciones y emitió un comunicado oficial confirmando la permanencia del delantero para el Torneo Clausura 2026.

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La situación de José Rivera había generado enorme incertidumbre en el entorno merengue. Durante las últimas semanas se habló de un posible interés de Alianza Lima, de una eventual opción en Sporting Cristal e incluso de la posibilidad de que Universitario facilitara una operación hacia Alianza Atlético.

Además, el futuro del atacante José Rivera quedó bajo la lupa tras el incidente ocurrido en el Estadio Monumental durante la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, cuando protagonizó un momento de tensión que generó cuestionamientos sobre su continuidad en el equipo.

Sin embargo, la dirigencia de Universitario optó por respaldar al futbolista y cerrar cualquier debate respecto a una posible salida antes del inicio del segundo campeonato de la temporada.

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José Rivera festejando un gol con Universitario en el Monumental. (Foto: Universitario)

El mensaje de Universitario sobre José Rivera ante intentos de Alianza Lima y Sporting Cristal

A través de sus redes sociales, Universitario publicó un comunicado en el que ratificó la permanencia de José Rivera. “Frente a las especulaciones que han circulado en redes sociales sobre el futuro de José Rivera en el club, confirmamos que es y seguirá siendo parte del proyecto deportivo de Universitario para el Torneo Clausura”, señaló la institución.

Posteriormente, el club añadió un mensaje que deja entrever que la situación interna quedó atrás y que todas las partes buscan enfocarse en los objetivos deportivos. “Hoy todas las partes se encuentran enfocadas en mirar hacia adelante y en los retos deportivos que se afrontarán durante el semestre. Confiamos en José Rivera, en su profesionalismo y en el aporte que seguirá brindando al equipo”.

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De esta manera, Universitario despeja una de las principales incógnitas de su plantel para el Torneo Clausura 2026 y asegura la continuidad de un atacante que seguirá peleando un lugar en el equipo junto a refuerzos de peso como Gianluca Lapadula, en una segunda mitad de temporada donde los cremas buscarán recuperar el protagonismo en la Liga 1.

El comunicado oficial de Universitario sobre la continuidad de José Rivera. (Foto: Universitario)

¿Hasta cuándo José Rivera tiene contrato con Universitario?

José Rivera tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, aunque hay opciones de que estire su vínculo por más tiempo.

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¿Cuánto vale actualmente José Rivera?

José Rivera vale 750 mil euros actualmente a sus 29 años, según la última información de Transfermarkt.

Datos claves

José Rivera continuará en Universitario de Deportes para jugar el Torneo Clausura 2026.

El club Universitario publicó un comunicado para desmentir rumores sobre la salida del delantero.

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