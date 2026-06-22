Mientras Lapadula tuvo su primera práctica en Universitario, Raúl Ruidíaz marcó con Atlético Grau

Universitario de Deportes se olvidó de la búsqueda de un nuevo delantero para su equipo e hizo oficial el fichaje de Gianluca Lapadula. El goleador que tanto era pedido por los hinchas llegó, no obstante Raúl Ruidíaz también estaba pensado para ponerse la ‘crema’. Pero al final tuvo un camino bastante diferente.

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El ‘Bambino’ dejó su natal Italia para venir al Perú y por primera vez jugar en la Liga 1. Este lunes 22 de junio fue su primer sesión de entrenamiento, siendo la gran novedad para el plantel. Por ahora tiene tiempo para conseguir ponerse en forma y llegar preparado para el comienzo del Torneo Clausura.

Gianluca Lapadula en el entrenamiento de Universitario (Foto: Universitario).

Será el nuevo 9 de Héctor Cúper y se espera que termine siendo el titular absoluto por su pasado en la Selección Peruana. Aunque cabe mencionar que es importante precisar que es un futbolista de 36 años de edad, por lo que no llega joven para afrontar este reto con los de Ate.

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Raúl Ruidíaz sigue marcando en Atlético Grau

La situación de Raúl Ruidíaz es muy buena en el cuadro de Atlético Grau, con el cual está intentando pasar de fase en la Copa de la Liga. Su debut fue ante el conjunto de Pirata FC, cuadro al cual le lograron ganar en su debut por un marcador de 3-2 en casa.

Justamente la ‘Pulga’ fue uno de los jugadores que consiguió marcar en este partido. Mediante un gran penal consiguió poner el 3-0 que parecía sentenciaba el partido, pero luego vino la respuesta de los ‘Bucaneros’ que estuvieron cerca de lograr el empate.

Partido entre Atlético Grau vs. Pirata FC

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¿Lapadula se enfrentará a Ruidíaz?

Este viernes en el Estadio Monumental se jugará el duelo por el grupo D entre Universitario vs. Atlético Grau. Esta podría ser una oportunidad para ver al ‘Bambino’ en acción, pero lo más probable es que no forme parte del encuentro por la Copa de la Liga.

El conjunto ‘crema’ está jugando con su equipo de reservas y no ha usado jugadores titulares. Mientras los ‘Albos’ tienen una mezcla de futbolista para este certamen. Así que probablemente Ruidíaz aparezca en Ate y por ahí podría llegar a marcar la diferencia para clasificar a la siguiente ronda.

Datos Claves

Gianluca Lapadula es el nuevo delantero de Universitario a sus 36 años.

es el nuevo delantero de Universitario a sus 36 años. Raúl Ruidíaz anotó un penal en el triunfo 3-2 de Atlético Grau.

anotó un penal en el triunfo 3-2 de Atlético Grau. Estadio Monumental recibirá el duelo entre Universitario y Atlético Grau este viernes.