Rodrigo Ureña reveló por qué se fue de Universitario y criticó nivel de la Liga 1 tras derrota de Millonarios

Tras la dura derrota por 2-0 de Millonarios frente a O’Higgins en la primera fecha de fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, Rodrigo Ureña analizó el rendimiento de su equipo.

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Asimismo, no pudo evitar referirse a su salida de Universitario de Deportes, explicando las razones por las que tomó la decisión de irse, e incluso criticó el nivel de la Liga 1.

Rodrigo Ureña evidenció su malestar tras la derrota

El volante chileno evidenció su incomodidad por el desempeño colectivo y lo dejó claro en sus declaraciones, al señalar que no percibió una superioridad real del rival, sino que el resultado estuvo marcado por errores propios durante el encuentro.

“Sí, un rival intenso, pero tampoco me sentí sometido, ni siquiera con uno más, o sea, más que ellos nos hicieran sentir mal, siento que nosotros personalmente no hicimos un buen partido, o sea, si tú te pones a mirar los partidos anteriores de Millonarios, fueron totalmente distintos a lo que se ve hoy. Mucha llegada, mucha profundidad, y hoy no la tuvimos”, expresó el jugador en conversación con la prensa.

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¿Qué dijo sobre su salida de Universitario?

‘Ure’ también fue consultado por su regreso al fútbol colombiano, luego de haber conquistado tres títulos consecutivos con Universitario, donde además se consolidó como una de las principales figuras del equipo.

“Vengo de un tricampeonato en tres años que estuve en Perú, en Universitario de Deportes, contento, pero también siempre fui un jugador que le gustan los retos y las cosas difíciles, entonces decidí que lo mejor para probarme yo físicamente, como estaba, en mi nivel y todo, quería y decidí volver al fútbol colombiano porque para mí es un nivel diferente, porque ya lo había vivido cuando fui campeón con América de Cali”, explicó.

Posterior a ello, agregó lo siguiente: “Soy un jugador que nunca me quedé mucho tiempo en un equipo, nunca me gustó la comodidad, siempre me encantó salir de mi zona de confort y bueno, tratando también de llevar la bandera chilena lo más alto posible”.

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Otro weon con complejo de Arturo Vidal.

Que se cree el weon, si pelota que tocaba la perdía el malo qliao. pic.twitter.com/NtekX2tVaQ — CelesteSoy (#CallampismoCeleste) (@CelesteSoy16) April 8, 2026

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