Explota la tensión tras la derrota. Millonarios FC cayó 2-0 ante O’Higgins por la Copa Sudamericana y el protagonista fuera de la cancha fue Rodrigo Ureña, quien no ocultó su incomodidad tras el resultado.

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El volante chileno fue consultado por su presente y su esperada convocatoria a la selección y respondió con firmeza para DSports Chile: “Siempre me preparo. Haber debutado me pone contento”. Sin embargo, lo que parecía una declaración tranquila terminó escalando rápidamente hacia un tono más confrontacional.

En medio de la frustración por la derrota, Rodrigo Ureña decidió respaldarse en su trayectoria, recordando su exitoso paso por Universitario. “He sido campeón en todos lados. En Perú gané un tricampeonato y un pentacampeonato en tres años”, lanzó, destacando sus logros como argumento de autoridad.

Pero la frase que encendió la polémica llegó después. “No le debo nada a nadie, lo mío siempre ha sido esfuerzo y personalidad”, disparó, en un mensaje que no solo apunta a su entorno profesional, sino también a críticos y periodistas. Un cierre que dejó claro su enojo y su necesidad de marcar distancia.

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"¿LA SELECCIÓN? SIEMPRE ME PREPARO PARA ESO"



Rodrigo Ureña, jugador de Millonarios de Bogotá, habló sobre la Selección chilena, con la que fue convocado por primera vez el año pasado.



¿Lo llevarías en la próxima fecha FIFA?#DFSHAChile pic.twitter.com/ISgEusxPvm — DSPORTS Chile (@DSportsCL) April 8, 2026

El momento de Rodrigo Ureña en Millonarios de Colombia

El contexto no es menor. La derrota de Millonarios FC golpea en lo deportivo, y sus palabras reflejan a un jugador que siente que su rendimiento no está siendo valorado en su justa medida, pese a su recorrido internacional.

Así, Rodrigo Ureña pasa de la cancha al foco mediático con una declaración que divide opiniones. Porque cuando el resultado no acompaña, cada palabra pesa más y esta, sin duda, ya generó ruido.

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Rodrigo Ureña con Millonarios durante la Copa Sudamericana ante O’Higgins. (Foto: Copa Sudamericana)

¿Cuánto vale actualmente Rodrigo Ureña?

Rodrigo Ureña vale 700 mil euros a sus actuales 33 años, según el portal Transfermarkt. Hay que precisar que su mayor valor fue de 850 mil euros cuando jugaba en Universitario en el 2023.

¿Qué edad tiene Rodrigo Ureña?

Rodrigo Ureña tiene 33 años pues nació el 1 de marzo de 1993.

Datos claves

Millonarios FC perdió 2-0 contra O’Higgins en un partido de la Copa Sudamericana.

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Rodrigo Ureña afirmó haber ganado un tricampeonato y un pentacampeonato en el fútbol peruano.