Se confirmó la lesión de Martín Pérez Guedes: los partidos de Universitario que no jugará

Se encienden las alarmas en Universitario de Deportes de cara a su siguiente reto frente a Coquimbo Unido por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

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Luego de sumar un valioso empate en Colombia ante Deportes Tolima, el cuadro ‘crema’ se prepara para recibir al elenco chileno en el estadio Monumental. Sin embargo, el técnico Javier Rabanal tendrá una baja importante: no podrá contar con uno de sus hombres clave, Martín Pérez Guedes.

Martín Pérez Guedes lesionado

Según reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de Max’, el volante quedó fuera de la convocatoria luego de sufrir un desgarro en el reciente duelo disputado en Colombia, por lo que no estará disponible para el choque ante Coquimbo Unido.

“Confirmado, lamentablemente, que Martín Pérez Guedes tiene un desgarro. Era lo que se presumía cuando salió cambiado. Tiene un desgarro, ya se le hizo la resonancia y el resultado arrojó un desgarro. Me falta saber exactamente la dimensión o, digamos, el grado del desgarro, pero está descartado para el martes 14 ante Coquimbo Unido en el Monumental. No llega. Un desgarro como mínimo son 21 días, igual podría ser menos…” señaló en primera instancia el comunicador.

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Posterior a ello, agregó lo siguiente: “Depende mucho del jugador cuánto tiene la posibilidad de recuperarse, pero lo cierto es que Martín Pérez Guedes no va a estar para el partido del martes 14”.

🎙️ @Gustavo_p4: "Confirmado que Martín Perez Guedes tiene un desgarro, está descartado para el partido contra Coquimbo Unido"



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¿Habrán más ausentes?

Por otro lado, también dio detalles sobre la situación de Andy Polo y Lisandro Alzugaray, indicando que ambos presentan algunas molestias, aunque esto no impediría que sean considerados y permanezcan concentrados para el duelo ante Coquimbo Unido.

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“Andy Polo tiene un problema en el tobillo y la rodilla, mientras que Alzugaray cuenta con un problema en los gemelos. Pero lo que me dicen es que ambos van a estar el martes 14 de abril”, explicó.

¿Cuándo juega Universitario vs Coquimbo Unido?

El enfrentamiento entre Universitario y Coquimbo Unido, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, se llevará a cabo el próximo martes 14 de abril desde las 21:00 horas de Perú en las instalaciones del estadio Monumental.

DATOS CLAVES

Martín Pérez Guedes sufrió un desgarro y quedó descartado para el duelo ante Coquimbo Unido.

sufrió un y quedó descartado para el duelo ante Coquimbo Unido. El partido por Copa Libertadores se jugará el martes 14 de abril a las 21:00 horas en el Monumental.

a las 21:00 horas en el Monumental. Andy Polo y Lisandro Alzugaray presentan molestias físicas, pero se espera que lleguen al encuentro.