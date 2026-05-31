Universitario no se queda con el retiro profesional de Martín Pérez Guedes. Trabajan la oportunidad de este refuerzo para el Torneo Clausura.

Universitario de Deportes no pierde el tiempo en el mercado de pases de la Liga 1 tras el sorpresivo retiro de Martín Pérez Guedes. La dirigencia merengue, bajo la mirada atenta del estratega Héctor Cúper, ya define las opciones ideales para potenciar el mediocampo de cara al Torneo Clausura 2026.

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El periodista Gustavo Peralta reveló, luego del último triunfo crema ante Sport Huancayo, los dos nombres que están en la agenda principal del club de Ate. La directiva busca un perfil dinámico que pueda adaptarse rápido a las exigencias del actual campeón peruano.

Piero Magallanes y Adrián Quiroz en la mira de Universitario

El primer candidato con fuerza en las oficinas de Ate es Piero Magallanes, un volante de gran despliegue que viene destacando en el torneo local. Según la información del cronista deportivo, el club estudiantil ya inició los primeros contactos con el entorno del futbolista.

Piero Magallanes jugador de Sport Huancayo. (Foto: X).

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“Ha habido un sondeo por Piero Magallanes. En estos días se verá si avanza o no”, señaló Gustavo Peralta sobre el futuro del mediocampista.

Por otro lado, Universitario también compite firmemente por los servicios de Adrián Quiroz, actual figura de Los Chankas que viene despertando el interés de varios equipos grandes. Para asegurar su contratación, la directiva crema planea formalizar su propuesta en las próximas horas.

Plan de acción: Universitario enviará una carta de intención formal a Los Chankas por el pase de Adrián Quiroz.

Competencia directa: La ‘U’ busca ganarle la pulseada a otros clubes de la Liga 1 que también sondean al volante.

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Héctor Cúper exige refuerzos para el Torneo Clausura 2026

La partida de Martín Pérez Guedes dejó un vacío importante en la contención y la elaboración del juego en el Estadio Monumental. El director técnico Héctor Cúper sabe que necesita un plantel amplio y competitivo para afrontar la segunda mitad del año sin dejar nada al azar.

Los próximos días serán determinantes para conocer cuál de estas opciones vestirá la camiseta merengue en el Torneo Clausura 2026. La hinchada espera con expectativa el anuncio oficial del nuevo dueño del mediocampo de Universitario.

🎙️@Gustavo_p4: "Ha habido un sondeo por Piero Magallanes. En estos días se verá si avanza o no".



"La U enviará una carta de intención a Los Chankas por Adrián Quiroz".#Universitario



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