Universitario de Deportes atraviesa un momento de reestructuración tras conocerse la posible salida de Martín Pérez Guedes, quien dejaría el club por motivos estrictamente personales al finalizar el Torneo Apertura 2026, generando preocupación en el comando técnico y en la dirigencia crema por la pérdida de un jugador clave en el mediocampo.

Publicidad

Según versiones del entorno del futbolista, la situación del volante argentino sería tan delicada que incluso estaría evaluando la posibilidad de retirarse del fútbol profesional a sus 34 años, lo que marcaría un giro inesperado en su carrera y obligaría a la ‘U’ a moverse rápidamente en el mercado.

Ante este panorama, la directiva de Universitario de Deportes ya comenzó a buscar alternativas y puso en carpeta el nombre de Adrián Quiroz, actual jugador de Los Chankas, como posible reemplazo en el mediocampo para el Torneo Clausura.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el club crema ya se comunicó con la dirigencia de Los Chankas para iniciar conversaciones formales por el traspaso del volante, quien ha sido una de las piezas más regulares del equipo en la Liga 1.

Publicidad

Martín Pérez Guedes festejando uno de sus goles con Universitario en el Torneo Apertura 2026. (Foto: Liga 1)

Universitario acelera negociaciones por Adrián Quiroz

El interés de Universitario de Deportes por Adrián Quiroz se basa también en su situación contractual, ya que el mediocampista tiene vínculo con Los Chankas hasta diciembre de 2027, pero cuenta con una cláusula de salida cercana a los 300 mil dólares.

Sin embargo, el representante del jugador habría manifestado que la prioridad inicial de Adrián Quiroz es dar el salto al extranjero, aunque esa postura podría cambiar si la propuesta deportiva y económica de Universitario de Deportes termina siendo lo suficientemente convincente para cerrar el fichaje de cara al Clausura 2026.

Publicidad

Adrián Quiroz festejando un gol con Los Chankas en la Liga 1 de Perú. (Foto: Los Chankas)

¿Qué pasó con Martín Pérez Guedes?

Martín Pérez Guedes tiene un problema personal que lo alejaría del fútbol profesional. Ahora mismo la prioridad del volante es regresar a Argentina y, ante esto, tendría que dejar Universitario.

¿Cuánto vale actualmente Adrián Quiroz?

Adrián Quiroz vale 400 mil euros a sus actuales 26 años, según la última evaluación de Transfermarkt.

Publicidad

Datos claves

Martín Pérez Guedes dejaría Universitario al finalizar el Torneo Apertura 2026 por motivos personales.

El volante argentino evalúa retirarse del fútbol profesional a sus 34 años de edad.

Universitario busca fichar a Adrián Quiroz, quien tiene una cláusula de 300 mil dólares.