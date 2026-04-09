El polémico arbitraje en Cusco FC y Flamengo, partido por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, sigue generando controversia en Sudamérica. Las decisiones del árbitro paraguayo Derlis López perjudicaron claramente al conjunto peruano, pero no es la primera vez que sucede esto en un partido internacional con él en cancha.

Publicidad

López recibió hace algunos años una suspensión por parte de Conmebol por mal desempeño. Fue luego de que actuó como árbitro VAR durante un partido en el que perjudicó a Boca Juniors en los octavos de final de la Copa Libertadores 2021, beneficiando a Atlético Mineiro.

Fue en el partido de ida, disputado el 13 de julio de 2021, cuando el paraguayo fue VAR y el colombiano Andrés Rojas fue árbitro de campo. Aquel encuentro quedó marcado por el gol anulado a Diego González por una supuesta falta previa de Norberto Briasco a Nathan. López llamó a Rojas y terminó por anular el gol por esa infracción, aunque no fue tal.

Publicidad

La serie entre Boca y Atlético Mineiro terminó en escándalo, incluso con peleas e intervención policial, en Brasil luego de que el club brasileño pasó por penales, luego de otro 0-0 en donde al equipo argentino le volvieron a anular un gol polémico. Ese día, el árbitro fue el uruguayo Esteban Ostojich con el chileno Julio Bascuñán en el VAR.

Conmebol, poco después, confirmó que Andrés Rojas y Derlis López fueron suspendidos por tiempo indefinido en ese año 2021 y no volvieron a dirigir internacionalmente por un tiempo. Al final, ambos volvieron a dirigir, pero siempre han quedado en la mira.

Publicidad

Las polémicas decisiones de Derlis López en Cusco FC vs. Flamengo

Hay dos jugadas puntuales que han generado polémica en el partido entre Cusco y Flamengo. La primera de ellas fue el pisotón de Gonzalo Plata a Lucas Colitto que, para el árbitro Derlis López, no fue absolutamente nada. La imagen del pisotón generó fuerte repudio en redes sociales, pero sobre todo por la no intervención del VAR, dirigido por Fernando López, también de Paraguay.

La segunda polémica fue el gol anulado al equipo cusqueño. José Manzaneda había puesto el 1-1, pero el árbitro Derlis López fue llamado por Fernando López, quien, tras el trazado de líneas, consideró que un jugador estuvo en offside, en el inicio de la jugada del tanto. La parte del cuerpo que está en posición de adelanto sería el codo del futbolista, algo que no debería ser tomado en cuenta para sancionar la jugada.

Datos claves

Derlis López fue suspendido por Conmebol en 2021 por mal desempeño en el VAR.

fue suspendido por Conmebol en 2021 por mal desempeño en el VAR. José Manzaneda anotó para Cusco FC, pero el árbitro Derlis López anuló el gol.

anotó para Cusco FC, pero el árbitro Derlis López anuló el gol. Copa Libertadores 2026: Gonzalo Plata pisó a Lucas Colitto sin sanción de Derlis López.