¿Se ofreció a Universitario? Metió un hat-trick, es uruguayo y elogió a Jorge Fossati: “Conozco su forma de trabajar”

Universitario de Deportes continúa destacando como uno de los principales protagonistas del Torneo Clausura 2025, generando gran expectativa entre sus hinchas por la posibilidad de alcanzar el tricampeonato nacional esta temporada.

Bajo ese contexto, un jugador de ADT de Tarma no dudó en elogiar el presente del cuadro ‘crema’, con especial reconocimiento al trabajo del técnico Jorge Fossati.

Uruguayo elogió a Jorge Fossati

Mauro Da Luz, delantero uruguayo y figura destacada en el esquema del ‘Vendaval Celeste’, se pronunció en la antesala del duelo entre ADT y Universitario.

En una entrevista con el periodista Wilmer Robles, el atacante no solo analizó el próximo compromiso, sino que también aprovechó la ocasión para elogiar la labor de Jorge Fossati al mando del elenco ‘merengue’.

“En un par de fechas nos enfrentamos a Universitario. A Jorge (Fossati) le tengo mucho aprecio, está pasando por un buen momento. Ahora la ‘U’ está confirmando quizá el mejor pasaje del DT. Lo tienen muy merecido porque él como DT se preocupa de todos los detalles, conozco su forma de trabajar y se que todos los resultados que está teniendo es producto también del trabajo de su cuerpo técnico”, señaló en primera instancia.

Los números de Mauro Da Luz con ADT

Con 31 años, el extremo derecho se ha consolidado como titular en el equipo dirigido por Cristian Ruggeri. A lo largo de la temporada, ha disputado un total de 22 encuentros oficiales, sumando cuatro goles, dos asistencias y acumulando cerca de 1234 minutos en cancha, cifras que lo posicionan como una de las piezas clave del ataque de ADT.

