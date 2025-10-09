El ‘Tri’ de Universitario es inevitable, pero la dura crítica de un histórico respecto al nivel internacional: “No nos alcanza”

Universitario de Deportes sigue más líder que nunca en el fútbol peruano. Arrollando a sus rivales de turno y ganando con enorme ventaja gracias al buen funcionamiento que encontraron de la mano de Jorge Fossati, ahora los merengues se alistan para seguir por dicho camino y festejar muy pronto el tricampeonato nacional. Pese a ello, el ámbito continental deberá ser una materia de estudio de cara a la próxima temporada.

Y es que si bien en el marco de la Liga 1 no hay equipo que les compita de igual a igual y desde hace un par de años es que vienen dando la hora jugando en condición de local o de visita, ahora la directiva de Universitario de Deportes tendrá que planificar una mayor inversión en el armado de la plantilla con miras a la competencia internacional si es que realmente tienen presupuestado volver a las planas más importantes de Sudamérica.

Quien también entiende este panorama es Carlos Galván, histórico defensor de Universitario de Deportes y que supo salir campeón nacional como capitán en el año 2009. Recientemente pudo analizar el momento del equipo merengue y llegó a la conclusión de que con la actual plantilla realmente no alcanza para competir a la altura de lo que siempre demanda la Copa Libertadores, entendiendo que de todas maneras jugarán la fase de grupos en la edición del 2026.

Fuente: Universitario

La evaluación de Carlos Galván sobre el actual plantel de Universitario

“Yo pienso que por desgaste también físico, Universitario te supera. Para el torneo peruano le alcanza y es muchísimo, después verá Barco y Velazco qué harán para el torneo internacional. Para el torneo internacional, este equipo no alcanza”; manifestó Carlos Galván en una reciente conversación con el programa ‘En blanco y negro‘ respecto a las variantes que la directiva crema podría empezar a gestionar de cara a la competencia continental del siguiente año.

Es así que podemos ir notando cuál es la postura de un verdadero histórico de la institución merengue y uno de los jugadores que en el último tiempo fue muy querido por los aficionados. Hoy que funge de comentarista y analista deportivo en espacios digitales, el popular ‘Negro’ Galván entiende que existe un paso muy importante que la ‘U’ debería dar para iniciar con una nueva estadía internacional que de todas maneras querrán conseguir en la interna del plantel.

Los partidos que le restan jugar a Universitario en el Torneo Clausura 2025

Universitario de Deportes tiene la primera opción para quedarse con el título del Torneo Clausura 2025 y por ende conseguir el tricampeonato nacional. Las próximas jornadas serán decisivas y si bien quedan 6 fechas por disputarse, los dirigidos por Jorge Fossati deberán descansar en una de ellas y a continuación conoce los partidos que le restan jugar a los merengues.

Fecha 14 | Sporting Cristal vs. Universitario | Estadio Nacional

Fecha 15 | Universitario vs. Ayacucho FC | Estadio Monumental

Fecha 16 | ADT vs. Universitario | Estadio Unión Tarma

Fecha 17 | Descansa

Fecha 18 | Universitario vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Monumental

Fecha 19 | Los Chankas vs. Universitario | Estadio Los Chankas

