Arturo Vidal destrozó sin piedad a extécnico de Universitario y lo criticó por “no estar preparado”

Arturo Vidal no se guardó nada y fiel a su estilo disparó su artillería más pesada contra un exentrenador de Universitario.

Por Aldo Cadillo

Arturo Vidal y Universitario.
© Producción Bolavip.Arturo Vidal y Universitario.

Arturo Vidal declaró y ahora habló de la interna de la Selección de Chile. Fuerte y directo, sus palabras fueron certeras y tuvieron un solo objetivo: Nicolás Córdova, extécnico de Universitario y actual entrenador de la Sub 20 de Chile, que disputa el Mundial de la categoría.

Charlando con el medio TNT Sport, Arturo Vidal cuestionó al técnico Nicolás Córdova en su rol de entrenador de la Sub 20 de Chile: “No entiendo a lo que juega, pero sí le veo muchas ganas a los muchachos. Más allá no te puedo decir porque no hay una idea, una forma de atacar ni de defender”, comentó el ‘King’ de forma tajante.

Pero Arturo Vidal no se quedó ahí y siguió disparando contra Nicolás Córdova: “No me gusta Nicolás Córdova como DT de la mayor de Chile. No está preparado para una selección de un país. Se le ha complicado la Sub 20, así que si me lo preguntas a opinión personal, no sé como serán los demás ni soy el que toma las decisiones, pero hay muchos entrenadores chilenos que están mejor preparados que él”, cerró fuerte el ‘King’.

Hay que recordar que Nicolás Córdova ha tenido experiencia en el fútbol peruano. Dirigiendo a Universitario, el técnico no tuvo una buena campaña y fue cesado luego de 6 partidos sin ganar y con el cuadro crema en la casilla 12.

¿Nicolás Córdova dirigirá a Chile vs. Perú en partido amistoso?

El técnico Nicolás Córdova no será entrenador de Chile en el partido amistoso ante Perú. Si bien el estratega es el técnico interino designado, ahora mismo está con sus pupilos de la Sub 20 de Chile disputando el Mundial de la categoría.

Se entiende que luego Nicolás Córdova dejará la Sub 20 de Chile tras el Mundial de la categoría y tomará las riendas de la Selección Chilena Mayor, de cara a los amistosos de noviembre por Fecha FIFA.

Nicolás Córdova, entrenador de la Sub 20 de Chile y antes de Universitario. (Foto: Getty Images)

¿Quién será el técnico de Chile ante Perú en el partido amistoso?

Si bien Nicolás Córdova es el técnico de Chile, por ahora está con la Sub 20 disputando el Mundial. Entonces, Sebastián Miranda será el entrenador de Chile en el partido amistoso ante Perú este viernes 10 de octubre.

¿A qué hora y en qué canal jugarán Perú vs. Chile en partido amistoso?

El partido entre Perú vs. Chile se podrá ver en vivo y en directo por Movistar Deportes (Canal 3). Además, también se verá online por la aplicación de Movistar Deportes y gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

