Se supo la reacción de los jugadores de Universitario ante la medida cautelar en favor de Gremco

Distintos jugadores se manifestaron sobre lo ocurrido con Universitario y la medida cautelar que favoreció a Gremco. Mientras tanto, se esperan más definiciones de Indecopi.

Universitario de Deportes ya está en Cajamarca para el partido ante la Universidad Técnica de Cajamarca, UTC, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. La previa al partido tuvo al conjunto crema en el centro de la opinión pública tras la medida cautelar que le concedió el Poder Judicial a Gremco Corp S.A.C.

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Universitario ha estado en boca de todos, pero por un tema extrafutbolístico, pero importante para la institución, ya que se trata del control del propio club. A partir de la medida cautelar, Gremco da un paso más en su plan de reactivar el proceso concursal y, así, convocar a una nueva Junta de Acreedores.

Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) debe tomar una decisión, mientras que desde la administración actual de Universitario, liderada por Franco Velazco, han tomado cartas en el asunto. Se presentó un recurso de oposición a la cautelar alegando que la medida roza la ilegalidad e ignora las leyes especiales que rigen al caso. Además, denunció al juez que dictó el fallo y aseguraron que el plan de viabilidad se está cumpliendo con total rigurosidad.

¿Qué piensan los jugadores de Universitario ante la medida cautelar en favor de Gremco?

Mientras las miradas y el debate está por fuera del campo de juego, los futbolistas de Universitario tratan de seguir enfocados en lo deportivo. Así lo han manifestado algunos futbolistas como Jairo Concha y Gianluca Lapadula antes del viaje a Cajamarca en distintos medios de comunicación.

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🎙️ Jairo Concha, jugador de Universitario: “Estando en la U tenemos que ir a ganar todos los partidos. Nosotros nos enfocamos en lo deportivo, mañana tenemos que salir a ganar”



👉🏻📺 Video completo en nuestro canal de YouTube: https://t.co/DFnPBGFoRl pic.twitter.com/rlW7mOVYSH — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) August 28, 2026

“Nosotros nos enfocamos 100% en la parte deportiva. Creo que estamos ahora luchando por el campeonato y es que tenemos que enfocarnos en eso”, dijo Concha. Y agregó: “Ha sido un poco complicada la semana, pero eso no nos va a desenfocar de ir a buscar el triunfo allá“.

Por su parte, Lapadula fue más escueto en su discurso. “Bien enfocado y como dije, trabajando”, sostuvo. En resumen, para los jugadores de ‘La U’ no hay otra cosa que seguir en la pelea por el Torneo Clausura 2026 y, para ello, deben ganar en Cajamarca. “Estando en la U tenemos que ir a buscar ganar todos los partidos, así que esta no va a ser la excepción”, insistió Concha.

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Los dichos de ambos jugadores coinciden con lo que informó el periodista Gustavo Peralta en L1 Radio (L1MAX). “El plantel está solamente dedicado a pensar en fútbol, la administración está fuerte y les ha dado toda la tranquilidad“, aseguró.

Indecopi debe tomar una decisión

Tras la medida cautelar en favor de Gremco, se espera una decisión definitiva de Indecopi. Si bien comunicó que recibió el fallo, se encuentra en evaluación con todas sus secretarías técnicas para definir qué sucederá con Universitario. Se espera que en los próximos días haya una medida oficial por parte del organismo regulador.

DATOS CLAVE

Universitario de Deportes recibió una medida cautelar judicial a favor de Gremco.

recibió una medida cautelar judicial a favor de Gremco. Franco Velazco presentó oposición legal y denunció al juez que dictó la medida.

presentó oposición legal y denunció al juez que dictó la medida. Jairo Concha y Lapadula priorizan vencer a UTC por el Torneo Clausura 2026.