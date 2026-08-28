Mundialista con Perú critica los goles de Gianluca Lapadula en Universitario: “¡No seas malo!”

Christian Ramos, referente de Perú en los últimos procesos mundialistas, fue contundente sobre las anotaciones de Gianluca Lapadula con la 'U'. Más que centrarse en el '9', habló de los defensas que no lo marcan como debería ser.

Gianluca Lapadula es uno de los jugadores del momento en el Torneo Clausura 2026. En su primera experiencia en el fútbol peruano y vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes, el delantero está dando la hora y lleva 5 goles en 6 partidos disputados, además de que ya es un titular indiscutible para Héctor Cúper. Dicho esto, existe una crítica bien drástica de un referente nacional.

Publicidad

Estamos hablando de que Christian Ramos, defensor de la Selección Peruana durante el exitoso proceso liderado técnicamente por Ricardo Gareca y que supo disputar el Mundial Rusia 2018 siendo uno de los referentes del plantel, fue quien cuestionó los goles de Gianluca Lapadula. Eso sí, no despotricó en contra del atacante, sino que se enfocó más en la singular marca de los defensores rivales.

“No es joda, pero no sé. No es desmerecer, pero, ¿son cinco centrales y ninguno lo marca? Yo soy técnico y me vuelvo loco, me pongo como el técnico de Cienciano. ¿Que el delantero esté solo? Mira cuántos son, son seis. Yo como técnico analizo a mi equipo y digo ‘cómo me va a hacer un solo jugador contra seis?’ ¡No seas malo!”; expresó Christian Ramos en ‘La Jugada Good‘.

Publicidad

Este cuestionamiento por parte de Christian Ramos se dio específicamente en el último gol de Universitario de Deportes ante Los Chankas en el Estadio Monumental. El 3-0 anotado por Gianluca Lapadula fue una clara evidencia de cómo los defensores rivales miraron al atacante y no hicieron ningún tipo de esfuerzo para evitar la conquista, lo cual fue bien aprovechado por el ‘9’.

Fuente: L1 MAX.

Gianluca Lapadula quiere hacer historia con Universitario y volver a la Selección Peruana

Dejando de lado los más recientes cuestionamientos, que en cierta medida son más en contra de los defensores rivales que al mismo instinto goleador de Gianluca Lapadula, no podemos perder de vista que el atacante ítalo-peruano llegó a Universitario de Deportes para hacer historia. Así es, la oportunidad del tetracampeonato nacional es muy latente y el equipo lo tiene muy claro.

Publicidad

Si bien en el primer semestre dejaron muchas dudas, el Torneo Clausura 2026 pinta con mayor optimismo para los merengues que andan en la parte más alta de la tabla de posiciones. Además, este buen rendimiento de ‘Lapagol’ podría ocasionar su vuelta a la Selección Peruana para los amistosos ante Estados Unidos, Canadá, México y Colombia. Todo dependerá de las decisiones de Mano Menezes y lo que pretenda para el actual proceso que lidera en Videna.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Gianluca Lapadula registra 5 goles en 6 partidos con Universitario en el Torneo Clausura 2026 .

registra 5 goles en 6 partidos con en el . Christian Ramos criticó a los defensores rivales por la marca a Gianluca Lapadula .

criticó a los defensores rivales por la marca a . Universitario de Deportes disputará el Torneo Clausura 2026 bajo la dirección técnica de Héctor Cúper.