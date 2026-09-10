“Lo estamos convenciendo”: Universitario confirma una posible renovación de Gianluca Lapadula

Gianluca Lapadula cayó bien en Universitario y paga su estadía con goles importantes. Desde la directiva revelaron que existe la posibilidad de que permanezca por mucho más tiempo en la institución si es que logran convencerlo.

Gianluca Lapadula viene teniendo su primera experiencia en el fútbol peruano. Es más, nunca había salido de Italia y eligió a Universitario de Deportes como su nuevo hogar. Con goles y buenas presentaciones vistiendo la camiseta merengue, el atacante está dando la hora en el medio local y ahora ya se habla de la posibilidad de que pueda renovar su vínculo contractual por más tiempo.

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Fuente: Universitario.

Teniendo en cuenta que el contrato de Gianluca Lapadula con Universitario de Deportes es hasta diciembre del año 2027, desde la interna de la institución merengue dieron algunas luces de lo que podría ser la continuidad del atacante. Fue Franco Velazco quien en una reciente entrevista confesó que ya se habrían dando algunas conversaciones para tratar de convencerlo a como de lugar.

“El contrato de Lapadula es hasta diciembre del próximo año. Lo estamos convenciendo para que continúe con nosotros un tiempo más. Él, por ejemplo, tenía un poco la duda en la parte familiar. Sus hijas están en período escolar, el tema de Perú-Lima porque vivía en Torino. Nunca salió de Italia, pero ahora está feliz, contento, bien incorporado, el grupo lo quiere. La verdad tenemos un grupo muy unido”; contó Franco Velazco en conversación en ‘Contra Ataque‘.

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Gianluca Lapadula llegó a Universitario para marcar la diferencia

Muchos pensaron que sería imposible que Gianluca Lapadula juegue en el fútbol peruano. Por motivos familiares, de lejanía y de distintas normalidades a comparación de cómo se compite en Europa, desde Universitario de Deportes hicieron un tremendo esfuerzo en convencerlo para que se vista de crema y claramente el atacante llegó al club para marcar la diferencia.

El popular ‘Lapagol‘ arribó a la ‘U’ en este Torneo Clausura 2026 y hasta el momento lleva anotados 6 goles en 8 partidos disputados. Es decir, hablamos de un jugador más que relevante en el equipo y que se ha sabido complementar muy bien en ofensiva con Álex Valera. Ahora se alista para su jugar su primer clásico ante Alianza Lima en Matute, así que tendrá una verdadera oportunidad de oro para seguir rompiéndola con los cremas que buscan el título nacional.

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