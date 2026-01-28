José ‘Tunche’ Rivera finalmente definió su futuro y seguirá en Universitario para la temporada 2026, luego de varios días de rumores que lo vinculaban con una posible salida del club crema por falta de minutos y presunto interés de otros equipos de la Liga 1.

La información fue confirmada por el periodista Enrique Vega, quien aclaró que ‘Tunche’ Rivera no estaba incómodo en Ate, como se había especulado, y que la dirigencia decidió actuar rápido para asegurar su continuidad.

“No es cierto que José Rivera se siente incómodo en Universitario de Deportes. Ayer recibió una mejora en los números de su contrato y ambas partes quedaron conformes. El ‘Tunche’ se queda en la ‘U’ todo el 2026”, señaló el comunicador, despejando cualquier duda sobre su situación.

La mejora contractual llega en un momento clave, ya que Rivera había despertado interés de varios clubes, tanto de Perú como del extranjero, debido a su perfil de delantero versátil, intenso y con capacidad para jugar por todo el frente de ataque.

‘Tunche’ Rivera festejando un gol con Universitario. (Foto: Liga 1)

¿’Tunche’ Rivera se va de Universitario?

Desde el entorno del jugador consideran que esta renovación implícita es también una muestra de confianza del proyecto deportivo, en el que el ‘Tunche’ seguirá siendo una alternativa importante para el técnico, sobre todo en un año donde Universitario tendrá doble competencia: Liga 1 y Copa Libertadores.

Así, Universitario no solo asegura la permanencia de uno de sus atacantes más identificados con el club, sino que también manda un mensaje claro al plantel: quienes respondan en la cancha serán respaldados fuera de ella.

‘Tunche’ Rivera celebrando un gol en el Monumental. (Foto: Liga 1)

¿Cuántos años tiene ‘Tunche’ Rivera?

‘Tunche’ Rivera tiene 28 años, es peruano y juega en todo el frente de ataque en Universitario.

¿Hasta cuándo ‘Tunche’ Rivera tiene contrato con Universitario?

‘Tunche’ Rivera tiene contrato oficial vigente con Universitario hasta diciembre del 2026, según el registro oficial de Transfermarkt.

Datos claves

José ‘Tunche’ Rivera renovó su contrato para seguir en Universitario la temporada 2026.

El futbolista recibió una mejora salarial tras el interés de clubes peruanos y extranjeros.