Universitario se alista para perder a un jugador clave y Colo Colo acelera por el fichaje

En un giro inesperado de la información, y a pocos días de empezar la Liga 1, Colo Colo va por un jugador de Universitario.

Por Aldo Cadillo

Colo Colo quiere a un jugador de Universitario.
© Producción Bolavip.Colo Colo quiere a un jugador de Universitario.

A pocos días del inicio de la Liga 1 2026, Universitario podría sufrir una baja sensible en una posición clave, luego de conocerse que Colo Colo ha mostrado un fuerte interés en el portero Miguel Vargas.

La información fue confirmada por el periodista Rodrigo López, quien reveló que el club chileno ya dio el primer paso para conocer las condiciones del arquero que hoy pertenece al plantel crema.

“Colo Colo preguntó condiciones por Miguel Vargas, portero chileno-peruano que juega en Universitario. De momento es el apuntado número uno de Colo Colo para esa posición. La modalidad sería préstamo con cargo por un año”, detalló el comunicador.

La noticia genera preocupación en Ate, ya que Vargas se ha convertido en una pieza importante dentro del proyecto deportivo, y su salida obligaría al club a reaccionar de inmediato en el mercado.

Colo Colo quiere fichar a Miguel Vargas, portero de Universitario. (Foto: Universitario)

Colo Colo va por el portero de Universitario

En Universitario entienden que la propuesta desde Chile es tentadora, tanto para el jugador como para el club, pero el factor tiempo juega en contra, considerando la cercanía del arranque del torneo peruano.

Por ahora, Universitario analiza el escenario con cautela, consciente de que perder a su arquero en este momento podría alterar seriamente la planificación para una temporada exigente. Mientras tanto Colo Colo empuja para llegar a un acuerdo y llevarse al guardameta.

El portero Miguel Vargas podría dejar Universitario e irse a Colo Colo. (Foto: Universitario)

¿Hasta cuándo el portero Miguel Vargas tiene contrato con Universitario?

El portero Miguel Vargas vale 400 mil euros a sus actuales 29 años, según información oficial de Transfermarkt.

¿Cuánto vale actualmente el portero Miguel Vargas?

El portero Miguel Vargas tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, según información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

  • Colo Colo solicitó condiciones para fichar al portero de Universitario, Miguel Vargas.
  • El club chileno busca un préstamo con cargo por un periodo de un año.
  • El interés ocurre a pocos días del inicio de la Liga 1 2026.
aldo cadillo
Aldo Cadillo
