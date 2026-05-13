Jorge Araujo tomará un camino distinto al de Universitario en este 2026 por una singular razón que tiene que ver con el arribo de Héctor Cúper. ¿Qué pasó?

Universitario de Deportes se prepara para una nueva etapa al mando de Héctor Cúper. El laureado entrenador argentino llegará al país en las próximas horas para tomar el mando del primer equipo y hay distintas cuestiones que empezarían a cambiar muy pronto. Este es el caso de Jorge Araujo, actual estratega interino, quien tomaría un rumbo distinto para aceptar nuevos retos.

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Fuente: Universitario.

Como bien sabemos, Jorge Araujo es un trabajador de Universitario de Deportes desde hace varios años y ha sido parte del más reciente éxito deportivo de la institución. Ligado al trabajo en divisiones menores y a ser un auxilio cuando no había entrenador en el plantel principal, todo parece indicar que sus máximas prioridades en la actualidad están puestas en dirigir en primera división.

“Jorge Araujo no va a ser parte del comando técnico de Cúper. Tiene una conversación con Franco Velasco después del partido con Grau para ver cuál es el plan. Yo entendí que ‘Coco’ quiere dirigir primera y seguramente se va a alejar de la ‘U’. Es una sensación. La información es que Araujo no va a ser parte del comando técnico de Héctor Cúper“; reveló Gustavo Peralta en ‘Modo Fútbol‘.

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Es así que entendemos que Jorge Araujo tiene distintos propósitos para esta temporada 2026 y no tiene que ver en la relación con Franco Velazco. A pesar de que Héctor Cúper necesitará un asistente peruano para entender mucho más rápido cómo se mueve el campeonato local, hablamos de que buscaría por otro lado ya que el actual entrenador interino dará un paso al costado muy pronto.

Próximos partidos de Universitario y debut de Héctor Cúper como DT

Universitario de Deportes se alista para enfrentar a Atlético Grau en el Estadio Monumental. En el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, los merengues recibirán a los norteños el viernes 15 de mayo a las 20:00 horas en lo que podría significar el adiós definitivo de Jorge Araujo. Ahora, el debut de Héctor Cúper tomaría un poco más de tiempo por distintos motivos.

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Se estima que Héctor Cúper llegue a Perú en las próximas horas y sea presentado oficialmente el jueves 14 de mayo, por ende es que su estreno está garantizado para el miércoles 20 de mayo a las 17:00 horas cuando la ‘U’ juegue frente a Nacional en el Estadio Gran Parque Central por la fecha 5 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Recién ahí veremos en acción al estratega argentino.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Héctor Cúper será presentado oficialmente como nuevo entrenador de Universitario el jueves 14 de mayo .

será presentado oficialmente como nuevo entrenador de Universitario el jueves . Jorge Araujo dejará el club para buscar oportunidades como director técnico en primera división.

dejará el club para buscar oportunidades como director técnico en primera división. El debut de Cúper será ante Nacional por Copa Libertadores el miércoles 20 de mayo.