El administrador de la 'U' continúa en la búsqueda del nuevo entrenador. Jorge Araujo se juega un partido vital ante Coquimbo. ¿Quiénes son los técnicos en la órbita de los 'Cremas'?

Universitario de Deportes sigue sin tomar una decisión final con respecto a su entrenador definitivo tras la ya conocida salida hace algunas semanas de Javier Rabanal. Jorge ‘Coco’ Araujo es el director técnico interino por estos momentos, y se juega una parada importante para su futuro en el partido ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores. Mientras tanto, la administración encabezada por Franco Velazco continúa en la búsqueda de un estratega.

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En este sentido, se conoció que Velazco mantuvo reuniones con dos entrenadores argentinos con buena experiencia para que tomen el mando de Universitario. Según informó Gustavo Peralta en L1 Radio, el administrador ya está en la fase de entrevistas y mantuvo charlas con Omar de Felippe y Cristian ‘Kily’ González.

🎙️@Gustavo_p4 desde Chile: "De los nombres que hemos dado, hay dos que ya tuvieron reunión con la administración de Universitario. Uno de ellos es KILY GONZÁLEZ"#L1Radio



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¿Quiénes son Omar de Felippe y Kily González, posibles entrenadores de Universitario?

Los dos estrategas argentinos tienen perfiles diferentes. En el caso de Omar de Felippe, hay que hablar de un técnico con mucha trayectoria, campeón en Ecuador y Argentina. Mientras que el Kily González no tiene títulos como entrenador, pero su experiencia como futbolista en Europa, lo hace un objetivo interesante.

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Omar de Felippe y Kily González, candidatos a dirigir a Universitario (Getty Images).

De Felippe supo ser campeón con Emelec de Ecuador, mientras que en Argentina logró ascender a clubes como Olimpo, Quilmes e Independiente. En 2024, logró el título de la Copa Argentina con Central Córdoba de Santiago del Estero y lo hizo pelear en la Copa Libertadores 2025 y en la Copa Sudamericana.

El nombre del entrenador de 64 años estuvo vinculado a inicios de este 2026 con Alianza Lima. Fue uno de los nombres que el director Franco Navarro tuvo como opción para reemplazar a Néstor Gorosito. Finalmente, optó por Pablo Guede.

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Kily González, por su parte, ha tenido un buen antecedente dirigiendo a Unión de Santa Fe, equipo al que supo llevar a competencias internacionales. También supo dirigir a Rosario Central. En ambos equipos potenció juveniles y desarrolló un buen sistema de juego. Sin embargo, su último antecedente, en Platense, no fue el mejor. Como jugador, es reconocido por haber sido campeón con clubes grandes como Inter y Valencia.

Estos dos nombres son los que Franco Velazco tiene apuntados por arriba de otros ofrecidos para el cargo de DT de la ‘U’. Entre los que estuvieron en carpeta fueron Julio Vaccari, Martín Palermo y Diego Aguirre.

¿Jorge Araujo puede quedarse como DT de Universitario?

Los nombres de Omar de Felippe y Kily González trascienden a pocas horas de un partido decisivo para Universitario en este semestre. Jorge Araujo será quien dirija al equipo ante Coquimbo Unido y puede ser un partido decisivo para lo que se defina con el próximo entrenador.

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🎙️@Gustavo_p4 desde Chile: "En la interna, los jugadores han hablado de que este es un partido que no se puede perder. Están tratando este partido como el más importante del año" #L1Radio



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Si bien la intención de Franco Velazco y los que manejan la ‘U’ es contratar a otro entrenador, una victoria en Chile ante Coquimbo podría hacer reconsiderar la posibilidad de que el ‘Coco’ permanezca en el cargo de manera definitiva. ¿Por qué?

Según reveló el propio Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol de Linkeados YouTube, hay prudencia respecto a la elección del próximo DT. Se piensa que a la administración “le queda un solo cartucho” y que “hay que usarlo bien”. Por eso, la opción de Araujo está aún sobre la mesa y su prueba final podría ser el duelo ante Coquimbo.

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