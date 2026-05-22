Sekou Gassama y la duda sobre su permanencia en Universitario tras enfrentar a Nacional

El delantero senegalés rechazó salir del club 'crema' y Cúper le dio minutos ante Nacional. ¿Seguirá en el club? Conoce los detalles.

Universitario de Deportes apostó por Sekou Gassama para reforzar su ataque, pero el delantero de 31 años no logró convencer con sus actuaciones. Esto provocó la molestia de los hinchas, que piden su salida para liberar un cupo y fichar a otro atacante.

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Incluso, el periodista Gustavo Peralta reveló que, tras la salida de Álvaro Barco, la directiva ‘crema’ buscó llegar a un acuerdo con Gassama para terminar su contrato. No obstante, el delantero rechazó la propuesta y solicitó una nueva oportunidad para demostrar su nivel.

¿Sekou Gassama se quedará en Universitario?

Frente a Nacional, Héctor Cúper decidió darle minutos a Sekou Gassama. El atacante senegalés participó en una acción clave del partido al controlar el balón con el pecho y asistir a Pérez Guedes, aunque el volante falló en la definición.

¡INCREÍBLE LO QUE ERRÓ PÉREZ GUEDES! Asistencia de Gassama y la perdió el volante.



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A su llegada al Perú, Franco Velazco fue consultado por la situación del ‘9’ extranjero en Universitario. Sin profundizar en el tema, el administrador señaló que todos los jugadores están siendo evaluados y que el DT argentino tendrá la última palabra.

‘Ya todo depende del profesor, la evaluación es completa del profesor. En esta situación en particular, nosotros ya como directiva no nos corresponde, digamos, emitir mayor análisis que el que el profesor va a realizar en estas fechas’, respondió el administrador del club ‘merengue’.

Próximo partido de Universitario

Tras igualar sin goles frente a Nacional, Universitario volverá a jugar este fin de semana cuando visite a CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

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El encuentro se llevará a cabo este sábado 23 de mayo desde las 12:45 horas de Perú en las instalaciones del Estadio 25 de Noviembre.

DATOS CLAVES

El delantero Sekou Gassama rechazó la propuesta de Universitario para rescindir su contrato actual.

El administrador Franco Velazco afirmó que el DT Héctor Cúper evaluará la continuidad de Gassama.

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