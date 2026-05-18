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Sekou Gassama se planta ante Universitario y fija firme postura ante posible rescisión de su contrato

El club 'merengue' buscó romper su vínculo contractual con Gassama, pero el senegalés sorprendió con su respuesta.

Sekou Gassama en Universitario
© UniversitarioSekou Gassama en Universitario

Semanas atrás, se informó que Sekou Gassama estaba entre los primeros jugadores que dejarían Universitario de Deportes una vez finalizado el Torneo Apertura 2026.

No obstante, recientemente salió a la luz que la directiva ‘crema’ buscó anticipar la finalización de su vínculo con el atacante senegalés, aunque este respondió de manera firme y dejó clara su postura.

La firme postura de Sekou Gassama ante posible salida de Universitario

El periodista deportivo Gustavo Peralta dio a conocer que en Universitario intentaron poner fin al contrato del delantero de 31 años tras la salida del exdirector deportivo Álvaro Barco.

Sin embargo, la medida no llegó a concretarse, ya que el atacante rechazó la propuesta y solicitó más tiempo para tener minutos y demostrar su verdadero nivel.

Al día siguiente que se fue Álvaro Barco, lo llama la gente de administración de Universitario para que se vaya y Gassama dijo que no quería romper el contrato. Él ha dicho que lo vean un partido más o hasta el final del Apertura. Y ahora se le abre la posibilidad de tal vez ser usado (frente a Nacional)”, explicó el mencionado comunicador en L1 Max.

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¿Tiene oportunidad de quedarse?

Asimismo, la suspensión de José Rivera se presenta como una nueva chance para Sekou Gassama, quien volverá a ser considerado en la lista de convocados para el duelo frente a Nacional por la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, su presencia en el campo durante el partido en Uruguay todavía no está asegurada.

Los siguientes días serán decisivos en el club de Ate, que analizará qué jugadores no seguirán en el plantel pensando en el Torneo Clausura. Héctor Cúper y su comando técnico serán los encargados de tomar la decisión final.

DATOS CLAVES

  • Sekou Gassama rechazó la propuesta de Universitario para rescindir su contrato de forma anticipada.
  • El delantero de 31 años pidió mantenerse en el equipo hasta el final del Apertura.
  • La suspensión de José Rivera le permitirá volver a la convocatoria frente a Nacional.
Nicole Cueva
Nicole Cueva
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