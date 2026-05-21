Pérez Guedes reveló la razón por la que erró ocasión clara de gol ante Nacional tras asistencia de Gassama

El volante de la 'U' explicó por qué no pudo concretar la clara ocasión que tuvo ante Nacional en los minutos finales.

Martín Pérez Guedes se pronunció luego del empate sin goles entre Universitario de Deportes y Nacional de Uruguay. El volante destacó el rendimiento mostrado por el equipo durante el encuentro y reconoció las críticas que surgieron tras la clara oportunidad que desperdició en los instantes finales del partido.

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“Lo hicimos bien, realizamos un partido notable. Estoy acostumbrado a que siempre se miren los errores y no todo lo bueno que hicimos. Creo que el equipo hizo un esfuerzo enorme, dimos una buena imagen en un partido y rival complicado, más con una cancha difícil. Siento que tuvimos para ganarlo por las ocasiones de gol sobre el final”, señaló el volante en diálogo con L1 Max.

Sobre la nueva posición que ocupó junto a Héctor Fértoli, Pérez Guedes señaló lo siguiente: “La posición es algo nuevo para nosotros dos (con Héctor Fértoli), pero creo que lo hicimos de la mejor manera. Siempre me quedo con lo bueno y más cuando tus compañeros te reconocen el buen partido que hiciste. Obviamente que siempre se miran los errores, pero me quedo contento por el esfuerzo del grupo”.

¿Por qué falló ocasión clara de gol?

Sobre la clara ocasión que desperdició en los minutos finales ante Nacional de Uruguay, Martín Pérez Guedes explicó que el cansancio y la rapidez de la jugada influyeron en su decisión al momento de definir frente al arquero Luis Mejía.

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“Obviamente que a veces por la inercia de querer seguir corriendo me tocó estar ahí en ese momento, por ahí no tomé la mejor decisión por el cansancio porque fue un partido intenso, ya que corrimos mucho. Igual nada, estamos contentos con el empate y ahora depende de nosotros en Lima”, explicó.

¿Qué dijo sobre Héctor Cúper?

Finalmente, señaló que el plantel viene adaptándose a la propuesta de Héctor Cúper y destacó el buen recibimiento que tuvo el entrenador en Universitario. Además, aseguró que el objetivo del grupo es continuar creciendo y mejorar partido a partido.

“Bien con Héctor Cúper, estamos adaptándonos a la idea del profe. El grupo lo recibió bien. Somos un grupo humilde, trabajador, que siempre quiere mejorar, así que hay que darle vuelta a la página y seguir metiéndole porque estamos en buen camino”, sentenció.

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🗣️ Declaraciones de Martín Pérez-Guedes



"Estoy acostumbrado a que se miren los errores, el equipo hizo un gran partido, siempre me quedo con lo bueno, por la inercia de seguir corriendo me tocó estar en ese momento" #L1RADIO pic.twitter.com/DUrK4tVPRF — L1MAX (@L1MAX_) May 21, 2026

DATOS CLAVES

Martín Pérez Guedes valoró el empate ante Nacional, señalando que el equipo dejó una buena imagen en una cancha difícil.

El volante argumentó que el cansancio y la velocidad de la jugada influyeron en la clara ocasión de gol que falló al final.

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