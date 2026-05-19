Con Gassama y Valera, la primera lista de convocados de Héctor Cúper en Universitario

Héctor Cúper está listo para su debut con Universitario de Deportes y mostró su primera lista de convocados para la Copa Libertadores.

Héctor Cúper llegó en un momento bastante picante de Universitario de Deportes en donde ahora solo le queda la Copa Libertadores. Un torneo en el que necesita sumar si o si para poder mantenerse no vida. Pero no va a ser nada sencillo salir a buscar el resultado afuera. En donde la idea es no perder en Uruguay y por eso ha convocado a los mejores jugadores.

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En este caso, el DT argentino trae de vuelta a Sekou Gassama que vuelve a tener un espacio en la lista de convocados. Por otro lado, también está el regreso del goleador Alex Valera. Así que en este caso van con lo mejor que tienen dejando de lado a un suspendido José Rivera.

Lista de convocados

Arqueros: Diego Romero, Miguel Vargas, Edison Gutiérrez

Diego Romero, Miguel Vargas, Edison Gutiérrez Defensores: Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Paolo Reyna, Hugo Ancajima, José Carabalí, Aldo Corzo, César Inga.

Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Paolo Reyna, Hugo Ancajima, José Carabalí, Aldo Corzo, César Inga. Volantes: Jesús Castillo, Héctor Fértoli, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Jorge Murrugarra, Miguel Silveira.

Jesús Castillo, Héctor Fértoli, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Jorge Murrugarra, Miguel Silveira. Atacantes: Alex Valera, Edison Flores, Andy Polo, Lisandro Alzugaray, Bryan Reyna, Sekou Gassama y Miguel Silveira.

Lista de convocados de Universitario (Foto: Universitario de Deportes).

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¿Cuándo juega Nacional vs Universitario?

Por la fecha número 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores Nacional de Uruguay se enfrenta a Universitario de Deportes. Este partido va este miércoles 20 de mayo desde las 17:00 horas de Perú en el Estadio Gran Parque Central en Montevideo. La transmisión del juego estará a cargo de ESPN en cable, mientras que en plataformas en Disney+.

Tabla de posiciones grupo B de la Copa Libertadores

# Equipo PJ PG PE PP DF PTS 1 Coquimbo 5 3 1 1 3 10 2 Deportes Tolima 5 2 1 2 1 7 3 Universitario 4 1 1 2 -1 4 4 Nacional 4 1 1 2 -3 4

Datos Claves

El DT Héctor Cúper convocó nuevamente a los atacantes Sekou Gassama y Alex Valera.

convocó nuevamente a los atacantes Sekou Gassama y Alex Valera. Universitario de Deportes visitará a Nacional en Montevideo este miércoles 20 de mayo.

visitará a Nacional en Montevideo este miércoles 20 de mayo. El conjunto peruano suma actualmente 4 puntos en el grupo B de Copa Libertadores.