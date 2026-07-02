Tras la salida de José Carabalí, revelan quién sería el próximo en dejar Universitario y la reacción de Héctor Cúper

Mauricio Loret de Mola dio a conocer qué jugador sería el siguiente en dejar la 'U' y cómo impactaría la decisión en los planes de Cúper.

La situación en Universitario de Deportes vuelve a generar debate en el entorno deportivo. Luego de confirmarse la salida de José Carabalí, nuevas versiones apuntan a que otro futbolista podría seguir el mismo camino en el corto plazo, en medio de un contexto de reestructuración del plantel ‘crema’.

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El análisis fue expuesto en el programa de YouTube ‘Denganche’, donde el periodista deportivo Mauricio Loret de Mola puso sobre la mesa su lectura sobre el presente del equipo merengue y los movimientos que se vienen en el mercado.

Mauricio Loret de Mola y su lectura sobre el presente de la ‘U’

Durante su intervención, Loret de Mola fue claro al describir el momento que atraviesa Universitario, señalando que el club viene más enfocado en salidas que en incorporaciones que realmente potencien el plantel.

“Hoy veo a la ‘U’ como un equipo del que se van futbolistas y al que todavía no llegan los refuerzos que uno esperaba para potenciarlo. Carabalí ya se fue y, seguramente, iba a ser titular”, comentó el comunicador.

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En esa misma línea, remarcó que la posible salida de otro jugador ya estaría en el radar, lo que incrementa la incertidumbre en el cuadro merengue de cara a la temporada.

Jesús Castillo, el nombre que podría seguir el camino de Carabalí

Uno de los puntos más llamativos de su análisis fue el posible futuro de Jesús Castillo, quien, según Loret de Mola, estaría muy cerca de dejar el club en medio de las decisiones deportivas que se vienen tomando.

“Jesús Castillo también está cerca de irse y, probablemente, era un jugador que Cúper esperaba recuperar”, añadió el periodista, dejando entrever que su partida podría afectar los planes del comando técnico.

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🗣️ @Mauricioldm1: "Hoy veo a la 'U' como un equipo del que se van futbolistas y al que todavía no llegan los refuerzos que uno esperaba para potenciarlo. Carabalí ya se fue y, seguramente, iba a ser titular.… pic.twitter.com/PNZZJYTrOF — DENGANCHE (@denganche) July 2, 2026

La mención también incluyó la mirada del entrenador argentino, quien, de acuerdo con el análisis, habría considerado al mediocampista dentro de su proyecto deportivo, lo que hace más sensible una eventual salida.

Por ahora, en la ‘U’ no hay confirmaciones oficiales adicionales, pero el escenario apunta a un mercado de pases movido, tanto en salidas como en posibles incorporaciones.

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DATOS CLAVES

El periodista Mauricio Loret de Mola analizó la reestructuración y las bajas en Universitario de Deportes.

El futbolista José Carabalí ya confirmó su salida oficial del plantel del cuadro crema.

El mediocampista Jesús Castillo está cerca de dejar el club en el actual mercado de pases.