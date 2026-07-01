Héctor Cúper maneja importante cambio en Universitario pensando en el Torneo Clausura

En Universitario de Deportes se están viendo decisiones importantes con respecto a lo que se espera del equipo para el Torneo Clausura. Es por esa razón que se ha conocido un dilema que tiene el cuerpo técnico. El cual por el momento está con dudas si poder realizar un cambio que podría cambiar la forma de jugar del equipo.
El periodista Gustavo Peralta dio a conocer que en la ‘U’ el cuerpo técnico de Héctor Cúper está analizando el cambio de sistema táctico. Esto es algo que se viene pensando para lo que será el segundo torneo del año. Lo cual podría cambiar mucho en el equipo y que sin duda alguna generaría que se vea diferente a los ‘cremas’ que han tenido una filosofía en los últimos años.
Plantel de Universitario corriendo (Foto: Universitario).
El 3-5-2 lo impulsó Jorge Fossati y le trajo resultados de forma inmediata. Pero después de tanto tiempo usando el mismo sistema, ha quedado un poco obsoleto frente a algunos rivales. Más que todo ya que no han logrado fichar a los interpretes correctos para que pueda mantener la esencia y nivel.
¿Cuándo se tomará una decisión final sobre el sistema táctico en Universitario?
Según lo que se ha podido conocer, ya se está trabajando en este nuevo sistema. Pero la prueba de fuego sería en un amistoso que tendrá Universitario ante Sport Boys. Ahí se tomará en cuenta si es que este sistema se mantiene o no, ya que será vital pensando en los refuerzos.
Por esa razón va a ser muy importante saber si se mantendrá o no ese 3-5-2 o habrá cambios. Lo que si es cierto es que cual sea el sistema que se use, la figura del número ‘6’ va a ser importante. Por esa razón es un jugador que están buscando para reforzar el equipo.
Universitario corriendo (Foto: Universitario).
Datos Claves
- Héctor Cúper analiza cambiar el sistema táctico de Universitario para el Torneo Clausura.
- El 3-5-2 es el sistema táctico que impulsó el entrenador Jorge Fossati.
- Universitario y Sport Boys jugarán un partido amistoso para evaluar los cambios tácticos.