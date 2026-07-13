Universitario busca nuevo lateral izquierdo en Argentina, pero un detalle detiene su fichaje

Universitario busca a su nuevo lateral por la izquierda en Barracas Central. Pero hay un pequeño detalle que lo complica todo.

En Universitario de Deportes están buscando al nuevo lateral izquierdo titular para lo que resta de la temporada. La salida de José Carabalí complicó la situación del club, que por ahora viene buscando a su reemplazo de forma acelerada y hay un candidato en Argentina.

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Se trata de Rodrigo Insua, futbolista de Barracas Central que es del gusto del cuerpo técnico según lo que ha contado el periodista Gustavo Peralta. No obstante, no todo es alegría ya que el defensor no es asequible y esto hace que su llegada no esté para nada asegurada.

Van a intentar poder ficharlo lo más pronto posible para sumarlo al equipo. Pero si no consiguen llegar a un acuerdo, entonces lo que harán es buscar en otro club al indicado para que tome el puesto. Por lo pronto la economía es lo que dificulte que pueda unirse al equipo de Héctor Cúper.

Rodrigo Insúa (Foto: Barracas).

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¿Quién es Rodrigo Insúa?

Hijo del entrenador Rubén Insúa, quien pasara pro el fútbol peruano con Alianza Lima y Deportivo Binacional. Con 28 años de edad actualmente viene jugando en Barracas Central con el cual tiene contrato hasta final de este año 2026.

Juega de lateral por la izquierda, no obstante también ha estado como extremo por el mismo carril y hasta de interior ha sido utilizado en algún momento. Dejando en claro que es alguien polifuncional dentro del terreno de juego.

Esta temporada ha sido titular en su equipo, llegando a disputar hasta el momento 24 partidos, en donde ha hecho 3 goles y ha dado 1 asistencias en 2109 minutos.

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Su valor de mercado es de 2 millones de euros según la página de Transfermarkt. Por lo que su traspaso no será nada fácil, eso sí en la U deberán pagar capricho para poder arrebatarle un titular a este cuadro de Argentina.

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