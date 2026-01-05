Universitario de Deportes dio inicio a su pretemporada en las instalaciones de Campomar con el objetivo de alcanzar el tetracampeonato de la Liga 1, bajo la dirección de su nuevo director técnico Javier Rabanal.

En este arranque de año, el club ‘crema’ informó a través de sus redes sociales que uno de sus jugadores más destacados, ya se encuentra listo para afrontar los entrenamientos. Se trata de José Rivera.

José Rivera pasó exámenes médicos y quedó listo para la pretemporada

José Rivera, pieza clave en el tricampeonato de Universitario, pasó exámenes médicos y está listo para sumarse a los entrenamientos de cara al inicio del campeonato nacional. “El Sr. Rivera pasó sus exámenes médicos”, indicó la institución en su cuenta de Twitter.

En la publicación de la ‘U’ también resalta un detalle especial en las manos del popular ‘Tunche’. Y es que tras la conclusión de la Liga 1 2025, se casó con su esposa, y al firmar los documentos se pudo ver el anillo de matrimonio.

Es importante destacar que, el delantero se incorpora a la pretemporada junto a sus compañeros, tanto los que ya eran parte del plantel como los nuevos elementos, con la meta clara de lograr el tetracampeonato y de hacer una buena campaña en la Copa Libertadores.

Los números de José Rivera en 2025

José Rivera fue clave para que Universitario de Deportes lograra los tres títulos consecutivos, aportando 12 goles en 30 partidos entre el Torneo Apertura y Clausura de la última temporada.

Asimismo, en la Copa Libertadores 2025 disputó un total de siete encuentros, que terminaron siendo determinantes para conseguir victorias importantes de cara al título.

DATOS CLAVES

El delantero José Rivera completó sus exámenes médicos e inició la pretemporada en Campomar.

José Rivera aportó 12 goles en 30 partidos durante la campaña del tricampeonato en 2025.

