La expectativa en el universo crema ha alcanzado su punto máximo tras las recientes declaraciones de Javier Rabanal. El flamante director técnico de Universitario utilizó sus canales oficiales para compartir sus primeras impresiones tras recorrer las instalaciones de Campo Mar y el Estadio Monumental. Sin embargo, fue una frase específica la que encendió el entusiasmo de la hinchada merengue: “Mañana llegan los más importantes”, sentenció el estratega español, dejando claro que el inicio de la pretemporada este lunes 5 de enero marcará el inicio real de su proyecto deportivo.

Universitario está motivado en su nuevo arranque

El mensaje de Rabanal no se limitó a la expectativa por el reencuentro con el plantel profesional, sino que subrayó una visión institucional integral. Al mencionar su visita tanto a las sedes del primer equipo como de la cantera, el técnico europeo reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las bases, una filosofía que perfeccionó en su paso por el fútbol internacional. Esta señal es clave para el ambicioso objetivo del Tetracampeonato en este 2026, sugiriendo que las divisiones menores tendrán un seguimiento exhaustivo bajo su gestión.

Javier Rabanal espera hacer historia en Perú. (Foto: X).

Desde el punto de vista táctico, las palabras del entrenador denotan una urgencia positiva: “Tiempo de meterle trabajo al equipo. Todos juntos”. Estas señales indican que los trabajos precompetitivos que arrancan este lunes bajo la supervisión de la nueva administración técnica no serán meramente físicos. Se espera que Rabanal implemente desde el primer día una metodología de alta intensidad y análisis táctico, buscando que el equipo asimile rápidamente un modelo de juego moderno, dinámico y protagonista para el torneo local.

Javier Rabanal comenzará sus labores

La logística en Campo Mar ya está a punto para recibir a los futbolistas en lo que será el primer contacto oficial entre el nuevo cuerpo técnico y los referentes del plantel. La infraestructura ha sido revisada minuciosamente por el staff español, asegurando que las herramientas de medición de rendimiento y los campos de entrenamiento cumplan con los estándares europeos. El objetivo inmediato es claro: optimizar los niveles de competencia antes de los primeros amistosos de pretemporada y la Noche Crema.

Javier Rabanal llega desde Independiente del Valle. (Foto: X).

La llegada de un técnico con el perfil de Javier Rabanal representa una apuesta por la vanguardia en el fútbol peruano. Bajo la actual dirección del club, se ha priorizado un perfil que combine la gestión de grupos con el uso de tecnología aplicada al deporte. El “mensaje enigmático” de Rabanal en Twitter ha servido para cohesionar a la afición en torno a un solo sentimiento, generando una atmósfera de unidad que será vital para afrontar no solo la Liga 1, sino también el reto de la Copa Libertadores.

Universitario con nuevo cuerpo técnico

Por esa razón, el entorno de la “U” aguarda con ansias las primeras imágenes de las prácticas de este lunes. La frase “¡Que ruede el balón Universitario!” no es solo un cierre protocolario, sino el punto de partida de un profesional que entiende la responsabilidad de dirigir al vigente campeón en un año de altísima exigencia. Con el inicio de los trabajos este 5 de enero, se abre un capítulo donde la disciplina y la identidad institucional serán los pilares para seguir haciendo historia en el fútbol peruano.

