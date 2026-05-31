Universitario terminó su participación en el Torneo Apertura 2026. Y Sekou Gassama confesó si seguirá en el conjunto merengue en el Clausura.

El delantero de Universitario de Deportes, Sekou Gassama, rompió el silencio tras el triunfo ante Sport Huancayo que marcó el final del Torneo Apertura 2026. El atacante crema enfrentó los cuestionamientos por su sequía goleadora y aclaró cuál será su futuro en el club estudiantil.

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A pesar de las constantes especulaciones sobre su salida prematura del plantel, el futbolista dejó en claro su postura de cara al Torneo Clausura. Las declaraciones completas del jugador fueron recogidas por diversos medios deportivos locales al cierre de la jornada.

La autocrítica de Sekou Gassama tras el Apertura 2026

El delantero extranjero fue bastante sincero al evaluar sus primeros seis meses vistiendo la camiseta merengue en el fútbol peruano. Gassama reconoció que no se encuentra conforme con el rendimiento que ha mostrado hasta el momento dentro del campo de juego.

“A nivel personal no satisfecho. El fútbol europeo aquí es diferente, yo también pienso que soy otro tipo de estilo. No soy un jugador rápido, soy más de referencia”



Sekou Gassama, jugador de Universitario



📹 Declaraciones completas en nuestro canal de YouTube:… pic.twitter.com/Sao2nJxauF — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) May 31, 2026

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“A nivel personal no estoy satisfecho. El fútbol europeo aquí es diferente, yo también pienso que soy otro tipo de estilo”, afirmó el atacante.

El jugador de la “U” explicó que las características del torneo local han representado un desafío importante para sus condiciones físicas. “No soy un jugador rápido, soy más de referencia”, argumentó para analizar su falta de gol en la primera mitad del año.

¿Se va o se queda en Universitario de Deportes?

Las especulaciones sobre la rescisión de su contrato han inundado las redes sociales y los programas deportivos en las últimas semanas. Sin embargo, Sekou Gassama aseguró que no presta atención a los rumores de los mercados de pases y prefiere enfocarse en el día a día.

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El atacante ratificó su compromiso con el comando técnico liderado por el estratega argentino Héctor Cúper. Su plan principal es mantenerse en el primer equipo, entrenar al máximo y revertir esta dura situación de cara al arco rival.

“Trabaja todos los días pensando en mejorar y aportarle más al equipo de Héctor Cúper”, complementó de forma contundente sobre su presente.

Cabe recordar que el vínculo contractual de Gassama con la institución de Ate se extiende, en principio, por toda la temporada 2026. Por ahora, el delantero buscará su revancha en el segundo certamen del año para ganarse el respaldo de la hinchada crema.

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Sekou Gassama piensa continuar este año en Universitario de Deportes. (Foto: X).

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