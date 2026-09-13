Universitario presenta denuncia contra Alianza Lima después de ganar el clásico peruano

El ambiente futbolístico nacional entró en máxima tensión tras la reciente edición del clásico peruano. Universitario de Deportes no solo celebró una importante victoria deportiva en cancha ajena, sino que encendió la polémica institucional al hacer pública una fuerte denuncia contra Alianza Lima.
El encargado de alzar la voz fue Adrián Gilabert, asesor legal del conjunto crema, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar con severidad la conducta del equipo local. Su mensaje dejó al descubierto la enorme fractura que existe entre ambas dirigencias tras el pitazo final.
Universitario celebrando en la intimidad de los camerinos. (Foto: X).
Ataque directo a la directiva de Alianza Lima
Gilabert inició su descargo de forma tajante en Twitter al escribir: “¡Ayer no se fue luz pero si la decencia!”. Con esta frase, recordó antiguos incidentes en Matute para enfatizar la falta de deportividad que percibió durante la jornada.
El abogado arremetió de inmediato contra el discurso institucional de los locales. “La dirigencia de Alianza Lima demostró que sus comunicados contra la violencia y “buenas formas” ¡Son pura hipocresía! ¡Escriben una cosa pero hacen todo lo contrario!”, manifestó el representante crema.
Winston Reátegui sobre la presunta falta de Valera en el primer gol de Universitario vs. Alianza Lima
Pruebas en mano y pedido de sanciones
El pronunciamiento legal subrayó que la institución crema cuenta con respaldo probatorio de los hechos sucedidos. “¡El material audiovisual es contundente! Lo de ayer fue una VERGÜENZA, inaceptable y cobarde (ningún “dirigente” da la cara)”, expresó Gilabert.
Ante esta situación, el asesor legal confirmó las medidas que tomarán ante las autoridades deportivas. “¡No me burlo, pero se ganan todo lo que les pasa! ¡Vamos a pedir sanciones, sobre todo para el cobarde que da órdenes y no da la cara!”, sentenció.
Ayer no se fue luz pero si la decencia!— Adrian Gilabert (@fadrian106) September 13, 2026
La dirigencia de @ClubALoficial demostró q sus comunicados contra la violencia y “buenas formas” son pura hipocresía! Escriben una cosa pero hacen todo lo contrario! El material audiovisual es contundente!
Promesa de fair play para el choque de vuelta
Para finalizar, Gilabert reafirmó la jerarquía de su club y garantizó un trato profesional cuando les toque ser locales. “Nosotros somos el más grande, y cuando visiten el Monumental, los vamos a tratar como a todas las delegaciones que nos visitan”, aseveró.
El abogado cerró su pronunciamiento recordando el espíritu que debe prevalecer en el deporte profesional. “Porque la rivalidad no puede ni debe romper códigos”, concluyó Gilabert, dejando la postura institucional clara frente a los organismos disciplinarios.
DATOS CLAVE
- Adrián Gilabert, asesor legal crema, denunció la falta de decencia de Alianza Lima en Twitter.
- Universitario de Deportes solicitará sanciones contra dirigentes locales respaldándose en material audiovisual.
- Estadio Monumental garantizará trato profesional a la delegación rival en el partido de vuelta.