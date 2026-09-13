Winston Reátegui sobre la presunta falta de Valera en el primer gol de Universitario vs. Alianza Lima

El gol de Álex Valera en el clásico: Alianza Lima vs. Universitario, fue polémica. Por eso, Winston Reátegui opinó con claridad al respecto.

El superclásico del fútbol peruano volvió a encender la polémica arbitral tras la victoria de Universitario de Deportes en Matute. La jugada que abrió el marcador desató el reclamo efervescente de todo el plantel blanquiazul.

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A los 16 minutos del primer tiempo, Álex Valera fue a disputar un balón aéreo con el defensor blanquiazul Renzo Garcés. Tras el choque, el balón quedó suelto en el área rival y terminó en el gol crema tras la asistencia de Gianluca Lapadula.

Álex Valera celebrando un gol en Universitario. (Foto: X).

La jugada del reclamo en Alianza Lima

Desde la banca de Alianza Lima exigieron de inmediato la anulación de la jugada por una presunta infracción sobre el zaguero. Consideraban que el atacante de la ‘U’ había desplazado de forma ilícita al defensor en el aire.

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A pesar de las protestas, el juez principal Micke Palomino dio por válido el tanto sin dudar en el campo de juego. Por su parte, la tecnología del VAR revisó en silencio la acción y no llamó al réferi al monitor.

El tajante veredicto de Winston Reátegui

Para esclarecer el panorama arbitral, el exárbitro peruano Winston Reátegui analizó detalladamente la controvertida acción en el programa L1 Radio. El analista fue contundente y disipó de inmediato cualquier sospecha de error réferi.

“¿Hubo falta de Valera previo al primer gol de la ‘U’? No le hace absolutamente nada”, sentenció Reátegui de forma categórica ante la consulta de la mesa informativa.

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🎙️¿Hubo falta de Valera previo al primer gol de la 'U'? Winston Reátegui: "NO LE HACE ABSOLUTAMENTE NADA"#L1Radio



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El impacto de la decisión en el clásico

El especialista explicó que el choque entre ambos jugadores fue una pugna natural e inevitable por ganar la posición en el aire. Por ello, concluyó que la desestabilización de Garcés no respondió a ningún impacto antirreglamentario por parte del delantero.

Con la convalidación del tanto, Universitario sostuvo la ventaja inicial y terminó sellando un valioso triunfo por 2-1 como visitante. Este resultado le permitió a los dirigidos por Héctor Cúper escalar al liderato absoluto del torneo.

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