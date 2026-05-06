Los dos ex jugadores de Alianza Lima, que podrían jugar en Universitario en este Torneo Clausura 2026. Para aún soñar con el tetracampeonato.

El mercado de fichajes para el Torneo Clausura 2026 comienza a generar debate en el entorno de Universitario de Deportes. La meta del club es clara: reforzar el plantel para asegurar el histórico tetracampeonato.

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En el programa especializado Colectivo WORLD, se analizó qué piezas faltarían en el esquema crema para la segunda parte del año. Durante la charla, el periodista Gustavo Peralta identificó dos perfiles que, por sus características técnicas, encajarían en la “U”.

Los nombres sobre la mesa: Lavandeira y Rodríguez

El análisis se centró en dos futbolistas con pasado en Alianza Lima que conocen perfectamente la presión de los clubes grandes. El primero en mención fue Pablo Lavandeira, cuya polivalencia en el ataque fue destacada como un recurso valioso.

Asimismo, se puso énfasis en Sebastián “El Bigote” Rodríguez. El volante uruguayo fue señalado como un perfil de jugador que podría aportar el control y la claridad que el mediocampo merengue necesita en ciertos tramos de los partidos.

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Análisis técnico vs. Realidad del mercado

Es fundamental aclarar que esta mención responde estrictamente a una opinión periodística sobre perfiles futbolísticos. El panel del programa coincidió en que estos jugadores tienen las condiciones necesarias para sumar al equipo.

Sin embargo, al día de hoy no existe contacto ni negociaciones por parte de Universitario con ninguno de los dos jugadores. La directiva crema no ha realizado sondeos oficiales ni ha preguntado por las condiciones de Lavandeira o Rodríguez.

Pablo Lavandeira jugó antes en Universitario de Deportes. (Foto: X).

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El camino al tetracampeonato

Por ahora, el interés por estos futbolistas no trasciende del análisis táctico en los medios deportivos. Universitario se mantiene enfocado en su planificación actual para encarar el Clausura sin movimientos oficiales respecto a estos nombres.

Cualquier incorporación futura dependerá de las decisiones del comando técnico y la disponibilidad presupuestaria de la institución. La prioridad sigue siendo mantener la solidez del grupo que busca hacer historia en el fútbol peruano.

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DATOS CLAVE