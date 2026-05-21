Universitario logró un empate trabajado por Héctor Cúper. El técnico debutó frente a Nacional por Copa Libertadores, describiendo su táctica.

Un debut con sello estratégico. Héctor Cúper se estrenó en el banquillo crema logrando un trabajado empate ante Nacional en Uruguay por Copa Libertadores, apagando los incendios futbolísticos que arrastraba el club.

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La urgencia era total tras el nefasto arranque de temporada bajo el mando de Javier Rabanal. Tampoco ayudó la pésima continuidad de Jorge Araujo en su interinato, forzando la llegada del experimentado técnico argentino.

La pizarra de Héctor Cúper en Universitario

En conferencia de prensa, el nuevo DT merengue dejó en claro cuál fue la prioridad absoluta para este estreno copero. Su libreto no se negocia y la premisa principal fue recuperar la seguridad defensiva de inmediato.

Héctor Cúper recién llegó a Universitario de Deportes. (Foto:¨X).

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“Hice mucho hincapié en no perder ese orden. Sobre todo porque un equipo que quiere ganar debe ser muy ordenado defensivamente”, explicó detalladamente el técnico argentino ante los medios de comunicación.

Para Cúper, mantener el arco seguro es el trampolín para conseguir mejores resultados. “Universitario lo que tiene que hacer es siempre ir a ganar. Si uno tiene orden defensivo, todo lo que se venga para adelante se va a poder hacer”, sentenció el estratega.

El balance del debut y la clave en la volante

A pesar del buen sabor de boca que dejó la disciplina del plantel, el estratega mantiene la máxima exigencia. “No voy a celebrar un empate, pero se vio algo importante, un cambio que se vio dentro del partido y que siempre ayuda. Eso va a servir”, analizó sobre el rendimiento colectivo.

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Respecto al funcionamiento del equipo, el técnico confesó que prefirió no hacer revoluciones drásticas en su primera alineación. El único laboratorio táctico real se dio en la zona de gestación del juego crema.

“No se han cambiado muchas cosas, salvo en el centro del campo que se realizó unas variantes y yo creo que esta noche salió bastante bien”, concluyó el DT según las declaraciones recogidas tras el partido.

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