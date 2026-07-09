Universitario cuenta con un problema serio, a nivel institucional. Hace poco se pudo conocer, como la municipalidad les realizó una clausura.

Una pésima noticia sacude el entorno de Universitario de Deportes en un momento sumamente crítico de la temporada. La Municipalidad de Lurín procedió con la clausura temporal de las instalaciones de Campomar U, el principal complejo deportivo del club crema. El municipio colocó de forma oficial los avisos y carteles de clausura directamente en los accesos y puertas de ingreso del recinto.

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La medida se ejecutó bajo el código de infracción 06.0117, el cual sanciona severamente la falta de mantenimiento preventivo en el sistema eléctrico. Las autoridades detectaron cables expuestos, tableros deteriorados, circuitos sin identificar y una preocupante ausencia de llaves diferenciales. Esta negligencia pone en riesgo la integridad de los futbolistas y trabajadores, obligando al plantel a buscar sedes alternas para entrenar.

Campo Mar “U” cerrado por la municipalidad. (Foto: Comunidad Crema).

Franco Velazco en el ojo de la tormenta

El cierre de la sede de playa ha desatado una ola de críticas en redes sociales apuntando directamente hacia Franco Velazco, actual administrador temporal del club. Los hinchas y socios de la “U” exigen explicaciones inmediatas ante este descuido en la infraestructura de la institución. Las impactantes imágenes de los carteles municipales en las puertas de Campo Mar ya se volvieron virales en las plataformas digitales.

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La situación de la dirigencia crema es sumamente compleja, ya que este problema logístico se suma a los pésimos resultados deportivos que el equipo arrastra este año. Con el torneo en marcha, la presión aumenta para que se levanten las observaciones municipales antes de que afecte el rendimiento del primer equipo.

Crisis logística en Universitario de Deportes

Este inesperado cierre altera por completo la planificación de los entrenamientos del comando técnico de cara a los próximos partidos oficiales. El cuerpo médico y los preparadores físicos deberán improvisar nuevas rutinas fuera de su búnker habitual para no perder ritmo de competencia.

Además, las categorías de menores y el equipo femenino también se verán gravemente perjudicados al no poder utilizar las canchas del predio sureño. La cantera merengue sufre un freno definitivo en sus actividades diarias, lo que compromete el desarrollo de las promesas del club.

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Hinchas de Universitario enojados

La administración de Franco Velazco trabaja a contrarreloj para subsanar las deficiencias eléctricas, pero la molestia del aficionado sigue en aumento en las últimas horas. Se espera un pronunciamiento oficial por parte de Universitario para conocer los pasos a seguir y los plazos estimados de reapertura.

DATOS CLAVE

Campomar U: clausurado temporalmente por la Municipalidad de Lurín tras detectar fallas eléctricas.

Código 06.0117: infracción aplicada por cables expuestos y ausencia de llaves diferenciales en instalaciones.

Franco Velazco: administrador temporal de Universitario trabaja para subsanar las deficiencias eléctricas del predio.