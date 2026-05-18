El Tunche Rivera parece que no seguirá en Universitario, después de una reciente información. Luego de su terrible error, con camiseta crema.

Universitario de Deportes ha tomado una postura firme tras los polémicos incidentes ocurridos en el post partido contra Atlético Grau. La directiva crema no dejará pasar por alto la conducta de José “El Tunche” Rivera, quien mostró su frustración lanzando y pateando la camiseta merengue.

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Según reveló el periodista Oscar Paz en el programa Exitosa Deportes, la institución estudiantil ya notificó formalmente al futbolista. El club envió una carta de “preaviso de despido” al delantero, marcando el inicio del proceso legal para su salida definitiva.

Seis días clave para el futuro de José Rivera

De acuerdo con la legislación laboral vigente, el atacante cuenta con un plazo estricto de seis días hábiles para presentar sus descargos por escrito. Una vez recibido este documento, la administración liderada por Franco Velazco tomará la resolución final sobre su contrato.

Sin embargo, el panorama es sumamente desalentador para el futbolista, ya que la emisión de este documento técnico refleja una intención clara. Todo hace pensar que la directiva de Universitario tiene la decisión tomada de rescindir el vínculo debido a una falta considerada gravísima contra la identidad del club.

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Un comportamiento que rompió los códigos cremas

El fútbol profesional maneja códigos de conducta muy estrictos respecto al respeto por los símbolos y la indumentaria oficial. La acción del “Tunche” Rivera, captada tras el amargo encuentro frente a Atlético Grau, rompió la paciencia de los altos mandos y de la hinchada.

Con esta radical medida, el cuadro de Ate busca sentar un precedente de disciplina dentro del plantel en plena temporada. En los próximos días se oficializará la salida del jugador, cerrando de forma abrupta su ciclo con la camiseta merengue.

José Rivera cuestionado en Universitario. (Foto: X).

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