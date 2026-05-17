José Rivera es tendencia por tirar y patear la camiseta de Universitario, así que desde el club anunciaron serias medidas para marcar un precedente.

Uno de los temas más discutidos del fin de semana tiene que ver con el episodio que protagonizó José Rivera en el Estadio Monumental. El delantero de Universitario de Deportes reaccionó a la frustración de perder ante Atlético Grau con tirar y patear la camiseta merengue a vista de todos los hinchas. Ahora, luego de algunas horas, desde el club se pronunciaron para anunciar lo que harán.

Publicidad

“Tunche” y “Universitario”



Porque José Rivera desató la furia crema tras ser captado tirando y pateando la camiseta de la ‘U’ en medio de la frustración, según videos viralizados en redes.



Síguenos en WhatsApp: https://t.co/ujdL0scYBP pic.twitter.com/qbSPUBDuEm — Tendencias en Perú (@TendenciaEnPeru) May 17, 2026

“El Club Universitario de Deportes informa a sus hinchas y a la opinión pública que, a raíz de las imágenes difundidas tras el encuentro del viernes 15 de mayo, se ha dispuesto el inicio de un proceso disciplinario interno al futbolista José Rivera“; se puede apreciar en el comunicado de la ‘U’ respecto a los actos cometidos por el delantero que sin duda alguna está en el ojo de la tormenta.

Fuente: Universitario.

Publicidad

Seguido a ello, Universitario de Deportes confirmó que el popular ‘Tunche’ no será tomado en cuenta por el comando técnico de cara a los próximos partidos. “Mientras se desarrollen las evaluaciones correspondientes y se determinen las medidas respectivas conforme al reglamento interno del club, el jugador no será considerado en las convocatorias del primer equipo“.

Es de esta manera que José Rivera complica su estadía en Universitario de Deportes. En la previa de este pronunciamiento por parte de la institución se pudo conocer que hay equipos locales interesados en ficharlo pensando en el Torneo Clausura 2026, tales como Sport Boys, Cienciano y Juan Pablo II, así que veremos si es que esta situación acelera una posible salida o no.

Las disculpas de José Rivera por haber tirado y pateado la camiseta de Universitario

Casi a la par del comunicado oficial que publicó Universitario de Deportes a través de sus redes sociales oficiales, José Rivera también habló sobre lo sucedido el viernes 15 de mayo en el Estadio Monumental. Explicando que la molestia y la frustración de haber perdido ante Atlético Grau lo llevó a cometer dicha acción, el atacante no dudó en pedir disculpas al club y a todos los hinchas.

Publicidad

“Estuve enterándome de muchas cosas y la hinchada está muy molesta por lo que pasó ese día. No vengo a excusarme por nada. Me sentía muy frustrado por todo lo que estábamos pasando y no medí las consecuencias. Si bien es cierto que tiré la camiseta, no fue por faltarle el respeto al hincha ni a Universitario. Me siento muy apenado y avergonzado. Quiero pedir disculpas y asumo cualquier responsabilidad“; declaró José Rivera el día de hoy en ‘Fútbol en América‘.

🚨 EXCLUSIVO: EL 'TUNCHE' RIVERA PIDE DISCULPAS TRAS POLÉMICA EN EL 'U' vs. GRAU.



Luego de la viralización del video donde tira y patea la camiseta de la 'U', el delantero habló con las cámaras de FA. 🎥⚽



Explicó lo sucedido y se quebró al pedir disculpas a la hinchada crema. pic.twitter.com/XeD8ef7HYk — Fútbol en América (@FAamericatv) May 17, 2026

DATOS CLAVES

Universitario inició un proceso disciplinario a José Rivera por patear la camiseta del club.

inició un proceso disciplinario a por patear la camiseta del club. El delantero fue separado del primer equipo y no será convocado hasta nuevo aviso.

hasta nuevo aviso. José Rivera pidió disculpas públicas en ‘Fútbol en América’ tras la derrota ante Atlético Grau.