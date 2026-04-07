Universitario de Deportes logró demostrar un buen nivel en su debut en la Copa Libertadores, siendo un equipo que puede competir fuera del Perú. No obstante, también demostró que hay jugadores que no están pasando por su mejor momento y que deben de seguir trabajando. Por ese motivo, los hinchas no dejaron de reclamar a un elemento que no consideraron que estuvo en buen nivel.

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Este jugador no es otro más que José Rivera, que le tocó la gran oportunidad de ser titular y en un partido internacional. Pero el ‘Tunche’ dejó en claro que no está hecho para ser de la partida en el cuadro ‘crema’, por más que se esforzó no pudo dejar su huella. Terminando por desaprovechar una buena chance para pelear por el puesto de titular.

En las redes sociales los hinchas terminaron por criticarlo duramente, mencionando que solo es un jugador que puede entrar los minutos finales. Pues no es alguien que sea bueno técnicamente, por lo que su objetivo es pelear con defensas cansados, a los cuales puede vencer de esa forma. Pero teniéndolos a todos frescos, no es algo en donde pueda destacar.

Críticas contra José Rivera (Foto: X).

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Los números de José Rivera ante Deportes Tolima

El entrenador Javier Rabanal se dio cuenta que su pupilo no estaba para poder durar todo el partido, por esa razón a los 52 minutos lo terminó sacando del partido. Dejando en claro que no tuvo un buen encuentro, en su lugar Edison Flores terminó ingresando al terreno de juego.

En el tiempo que estuvo en cancha el ‘Tunche’ tan solo logró hacer un disparo que no fue a portería, sino que se fue desviado afuera. Decir que tan solo pudo dar en todo el tiempo en el terreno de juego 4 pases, los cuales fueron todos aciertos. Tuvo 15 toques de balón, fallando en 4 y terminando perdiendo 4 posesiones. La distancia recorrida con el balón fueron de 19,8 metros.

Datos Claves

José Rivera debutó como titular con Universitario ante Deportes Tolima en la Copa Libertadores.

debutó como titular con Universitario ante Deportes Tolima en la Copa Libertadores. El técnico Javier Rabanal sustituyó al delantero a los 52 minutos por Edison Flores.

sustituyó al delantero a los por Edison Flores. El atacante realizó un solo disparo desviado y registró únicamente 4 pases acertados.