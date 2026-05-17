Momento clave donde El "Tunche" Rivera se mostró frustrado. Al punto de sacarse la camiseta de Universitario, botarla, y terminar pateándola.

La derrota por 1-0 de Universitario de Deportes ante Atlético Grau en el Estadio Monumental ha desatado una tormenta incontrolable en las redes sociales. El malestar de la hinchada crema no solo se debe a la pérdida de puntos en casa, sino a un polémico gesto que tiene como protagonista a José “El Tunche” Rivera.

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El delantero, quien inició las acciones en el banco de suplentes e ingresó en la segunda mitad para intentar revertir el marcador, terminó el encuentro con una evidente frustración. Según reportes de diversos hinchas en la plataforma X (antes Twitter), el atacante protagonizó un tenso momento al sacarse la camiseta merengue, arrojarla al suelo y terminar pateándola.

La furia de los hinchas cremas en redes sociales

Este polémico accionar ha provocado la indignación inmediata de los seguidores de Universitario de Deportes, quienes consideran el acto como una falta de respeto imperdonable hacia la institución. Las plataformas digitales se han llenado de exigencias hacia la directiva para que se aplique una sanción ejemplar contra el futbolista.

El descontento es tan grande que muchos usuarios exigen su salida inmediata del plantel, borrando por completo el estatus de “adorado” que se había ganado a punta de goles. Los aficionados señalan que ningún jugador, por más querido que sea, puede estar por encima de la sagrada camiseta crema.

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Un debut complicado para Héctor Cúper en Universitario

La polémica estalla en el peor escenario posible para el club de Ate, coincidiendo directamente con la llegada del experimentado director técnico argentino Héctor Cúper. El nuevo estratega tendrá que lidiar no solo con la crisis de resultados futbolísticos, sino también con un vestuario presionado y un clima institucional sumamente tenso.

Hasta el momento, Universitario de Deportes no ha emitido ningún comunicado oficial respecto a las imágenes que circulan en redes ni sobre posibles medidas disciplinarias contra el “Tunche” Rivera. La presión sigue en aumento en las redes sociales y las próximas horas serán determinantes para conocer el futuro del delantero en el equipo.

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