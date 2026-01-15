Universitario se movió en el mercado y mostró interés en fichar a Lisandro Alzugaray, volante argentino de 35 años que tiene contrato con Liga de Quito, pero la operación no será sencilla pues los cremas compiten con un gigante de Sudamérica.

El nombre de Alzugaray aparece en el radar crema en un contexto clave, luego de que el comando técnico encabezado por Javier Rabanal definiera que la prioridad ya no es un volante de contención, sino un mediocampista de perfil ofensivo, capaz de aportar variantes tácticas, pausa y liderazgo, un perfil que encaja con la trayectoria del argentino.

Sin embargo, Junior de Barranquilla avanza con fuerza. El club colombiano busca experiencia internacional para afrontar la Copa Libertadores y ve en Alzugaray a un jugador probado, con recorrido en torneos continentales y roce competitivo en ligas exigentes de Sudamérica, lo que eleva la competencia y podría encarecer la negociación.

En Universitario valoran no solo su calidad técnica, sino también su liderazgo y capacidad para jugar como interior o volante creativo, cualidades que ayudarían a equilibrar un plantel que viene de perder piezas importantes en el mediocampo. No obstante, la edad del futbolista y las condiciones contractuales serán factores determinantes para definir si la ‘U’ decide acelerar o no por su fichaje.

Lisandro Alzugaray festejando un gol con Liga de Quito. (Foto: Getty Images)

Universitario se interesó en el fichaje de Lisandro Alzugaray

Universitario quiere un fichaje extranjero más y el comando técnico de Javier Rabanal definió que avanzarán por Lisandro Alzugaray, volante argentino de 35 años que actualmente juega en Liga de Quito.

Pero todo está abierto pues hay puja por el volante. Universitario y Junior de Barranquilla ya siguen de cerca a Lisandro Alzugaray, y en los próximos días se conocerá si el volante argentino se acerca al Monumental o si el poderío económico del fútbol colombiano termina inclinando la balanza.

Lisandro Alzugaray campeón de la Copa Sudamericana con Liga de Quito. (Foto: Copa Sudamericana)

¿Cuánto dinero gana Lisandro Alzugaray?

Lisandro Alzugaray gana 20 mil dólares mensuales, según el último reporte oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 240 mil dólares.

¿Cuánto vale actualmente Lisandro Alzugaray?

Lisandro Alzugaray vale actualmente 250 mil euros a sus 35 años, según información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que en su mejor momento llegó a costar 1,20 millones de euros cuando 31 años y jugaba en la Universidad Católica de Ecuador en el 2021.

