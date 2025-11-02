Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones tras triunfo de Universitario ante Atlético Atenea por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El cuadro 'merengue' consiguió su segundo triunfo en el torneo y se mantiene en el primer lugar de la tabla junto a Alianza.

Nicole Cueva

Universitario 3-0 a Atlético Atenea por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley.
© Club Atlético AteneaUniversitario 3-0 a Atlético Atenea por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley.

La segunda jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se disputó este fin de semana y estuvo llena de emociones. Los encuentros ofrecieron un gran nivel de competencia, manteniendo al público expectante en cada set.

En las instalaciones del Coliseo Miguel Grau del Callao, los equipos dejaron todo en la cancha en busca de la victoria. A continuación, conoce cómo va la tabla de posiciones con Alianza Lima, Regatas, Universitario y los demás clubes participantes.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Así quedó la tabla de posiciones tras el duelo entre Universitario Atlético Atenea, último partido correspondiente a la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026:

EQUIPOSPJPTS
1. Alianza Lima26
2. Universitario26
3. San Martín26
4. Regatas Lima23
5. Geminis23
6. Circolo23
7. Atenea23
8. Latino Amisa22
9. Rebaza Acosta22
10. Deportivo Soan21
11. Kazoku No Peru21
12. Wanka20
Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 1 de noviembre

  • Kazoku No Perú 2-3 Olva Latino (Finalizado)
  • San Martín 3-1 Rebaza Acosta (Finalizado)
  • Alianza Lima 3-0 Wanka
Domingo 2 de noviembre

  • Deportivo Soan 1-3 Circolo Sportivo Italano (Finalizado)
  • Regatas 1-3 Géminis (Finalizado)
  • Universitario 3-0 Atenea (Finalizado)
Universitario de Deportes venció a Atlético Atenea en la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley

