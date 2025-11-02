Así quedó la tabla de posiciones tras triunfo de Universitario ante Atlético Atenea por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La segunda jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se disputó este fin de semana y estuvo llena de emociones. Los encuentros ofrecieron un gran nivel de competencia, manteniendo al público expectante en cada set.

Publicidad

Publicidad

En las instalaciones del Coliseo Miguel Grau del Callao, los equipos dejaron todo en la cancha en busca de la victoria. A continuación, conoce cómo va la tabla de posiciones con Alianza Lima, Regatas, Universitario y los demás clubes participantes.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Así quedó la tabla de posiciones tras el duelo entre Universitario y Atlético Atenea, último partido correspondiente a la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026:

EQUIPOS PJ PTS 1. Alianza Lima 2 6 2. Universitario 2 6 3. San Martín 2 6 4. Regatas Lima 2 3 5. Geminis 2 3 6. Circolo 2 3 7. Atenea 2 3 8. Latino Amisa 2 2 9. Rebaza Acosta 2 2 10. Deportivo Soan 2 1 11. Kazoku No Peru 2 1 12. Wanka 2 0

Publicidad

Publicidad

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 1 de noviembre

Kazoku No Perú 2-3 Olva Latino (Finalizado)

San Martín 3-1 Rebaza Acosta (Finalizado)

Alianza Lima 3-0 Wanka

Publicidad

Publicidad

Domingo 2 de noviembre

Deportivo Soan 1-3 Circolo Sportivo Italano (Finalizado)

Regatas 1-3 Géminis (Finalizado)

Universitario 3-0 Atenea (Finalizado)

Publicidad

Publicidad