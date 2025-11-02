Universitario vs. Atlético Atenea EN VIVO y GRATIS por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley vía Latina

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú , acá comenzamos con el minuto a minuto del duelo entre Universitario vs. Atlético Atenea por la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

La Liga Peruana de Vóley sigue en carrera en esta jornada número 2 y se viene un emocionante encuentro entre Universitario de Deportes vs. Atlético Atenea. Duelo que se dará en el Coliseo Miguel Grau del Callao este domingo 2 de noviembre desde las 17:00 horas de Perú. La transmisión estará a cargo de Latina, pero podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

Por parte de Universitario comenzó el torneo nacional con un gran performance en su duelo ante Géminis. Si bien perdieron el primer set por 17 a 25, luego de eso se repusieron para ganar por 25 a 19, 25 a 15 y 25 a 23 el partido. La estadounidense Catherine Flood terminó siendo la mejor jugadora de este gran triunfo de las ‘Pumas’.

En el lado del conjunto de Club Atlético Atenea, se le vio sólidas ante Circolo Sportivo Italiano. Ganaron el primer set por 26 a 28, luego cayeron 25 a 20 y los dos siguientes fueron triunfos por 25 a 21 y 25 a 19. Nicole Pérez terminó siendo la MVP del encuentro, la argentina mostró gran destreza en la duela.