Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga Peruana de Vóley

Universitario vs. Atlético Atenea EN VIVO y GRATIS por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley vía Latina

Universitario de Deportes se enfrenta a Atlético Atenea por la Liga Peruana de Vóley.

¿Cómo le fue a Club Atlético Atenea en su anterior partido?

Club Atlético Atenea también logró ganar su primer partido, fue ante Circolo Sportivo Italiano y vencieron 3-1.

Puede ser una imagen de vóleibol y texto que dice
Publicidad

¿Cómo le fue a Universitario en su último partido?

En la primera fecha se enfrentó a Géminis a la cual derrotó por 3-1.

Imagen

¡Partidazo en la Liga Peruana de Vóley!

Universitario de Deportes se medirá ante Club Atlético Atenea en el Coliseo Miguel Grau.

Imagen

¡Bienvenidos al Universitario vs. Atlético Atenea!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del duelo entre Universitario vs. Atlético Atenea por la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Universitario de Deportes Vóley.
© Universitario VóleyUniversitario de Deportes Vóley.

La Liga Peruana de Vóley sigue en carrera en esta jornada número 2 y se viene un emocionante encuentro entre Universitario de Deportes vs. Atlético Atenea. Duelo que se dará en el Coliseo Miguel Grau del Callao este domingo 2 de noviembre desde las 17:00 horas de Perú. La transmisión estará a cargo de Latina, pero podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

Por parte de Universitario comenzó el torneo nacional con un gran performance en su duelo ante Géminis. Si bien perdieron el primer set por 17 a 25, luego de eso se repusieron para ganar por 25 a 19, 25 a 15 y 25 a 23 el partido. La estadounidense Catherine Flood terminó siendo la mejor jugadora de este gran triunfo de las ‘Pumas’.

En el lado del conjunto de Club Atlético Atenea, se le vio sólidas ante Circolo Sportivo Italiano. Ganaron el primer set por 26 a 28, luego cayeron 25 a 20 y los dos siguientes fueron triunfos por 25 a 21 y 25 a 19. Nicole Pérez terminó siendo la MVP del encuentro, la argentina mostró gran destreza en la duela.

bruno castro
Bruno Castro
Lee también
Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026: hora, días y canal de TV
Voley

Programación de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026: hora, días y canal de TV

Gimnasia le arruinó la noche a Universitario y le ganó 3-0 en su presentación
Voley

Gimnasia le arruinó la noche a Universitario y le ganó 3-0 en su presentación

Universitario vs. Gimnasia: fecha, hora y canal TV de la Noche de las Pumas 2025
Voley

Universitario vs. Gimnasia: fecha, hora y canal TV de la Noche de las Pumas 2025

Dos figuras de Ecuador llegarían a Perú: como fichajes de Alianza Lima y Universitario
Liga 1

Dos figuras de Ecuador llegarían a Perú: como fichajes de Alianza Lima y Universitario

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo