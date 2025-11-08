Universitario volvió a ganar en la Liga Peruana de Vóley y se impuso a Deportivo Soan

Universitario de Deportes ha iniciado con el pie derecho su participación en la Liga Peruana de Vóley. En las tres fechas que hasta ahora se han jugado, ha logrado ganar los tres encuentros. Esta vez Deportivo Soan fue el que terminó pagando caro estar ante las ‘Pumas’, aunque dio una gran pelea a lo largo de la contienda.

En este duelo disputado en el Coliseo Miguel Grau del Callao se vio un gran espectáculo. Sobre todo de la jugadora Catherine Flood, la estadounidense deja en claro que ha llegado al Perú en busca de ser protagonista. En este duelo consiguió ser la máxima anotadora y una de las figuras de la ‘U’.

En cuanto al partido, terminó con un marcador de 3 sets contra 0 a favor de Universitario. El cuadro ‘crema’ se vio bastante cómodo desde el primer minuto y consiguieron en set inicial el marcador de 25 a 14. Después se emparejó el duelo y se vivió un 25 a 20 en el segundo set. Pero al final el cuadro de Puente Piedra se cayó, perdiendo por 25 a 14 otra vez.

Previa

La Liga Peruana de Vóley no para y este fin de semana se juega la jornada número tres. En la que tendremos el enfrentamiento entre Universitario de Deportes vs. Deportivo Soan. Choque que se dará en el Coliseo Miguel Grau del Callao desde las 19:00 horas de Perú. La transmisión del encuentro será vía Latina, pero el minuto a minuto completamente gratis en Bolavip Perú.

Por el lado de Universitario, viene de un gran partido ante Club Atlético Atenea. Rival que no terminó siendo tan fácil a lo largo de la contienda, pero que al final no pudo con el nivel superior de las ‘pumas’. Fue un contundente 3-0 el que terminó a favor de las ‘cremas’. La mejor jugadora del partido terminó siendo Daniela Muñoz.

En el caso de Deportivo Soan no viene con buenos resultados. No sabe lo que es ganar esta temporada. En la jornada anterior terminó cayendo ante Circolo Sportivo Italiano por un 1-3. Si bien comenzaron ganando el partido, luego no volvieron a repetir el resultado y se fueron en picada.