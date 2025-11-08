Es tendencia:
Liga Peruana de Vóley

Universitario volvió a ganar en la Liga Peruana de Vóley y se impuso a Deportivo Soan

Universitario venció a Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley.

Por Bruno Castro

Universitario venció a Deportivo Soan.
© Captura LatinaUniversitario venció a Deportivo Soan.

Universitario de Deportes ha iniciado con el pie derecho su participación en la Liga Peruana de Vóley. En las tres fechas que hasta ahora se han jugado, ha logrado ganar los tres encuentros. Esta vez Deportivo Soan fue el que terminó pagando caro estar ante las ‘Pumas’, aunque dio una gran pelea a lo largo de la contienda.

En este duelo disputado en el Coliseo Miguel Grau del Callao se vio un gran espectáculo. Sobre todo de la jugadora Catherine Flood, la estadounidense deja en claro que ha llegado al Perú en busca de ser protagonista. En este duelo consiguió ser la máxima anotadora y una de las figuras de la ‘U’.

En cuanto al partido, terminó con un marcador de 3 sets contra 0 a favor de Universitario. El cuadro ‘crema’ se vio bastante cómodo desde el primer minuto y consiguieron en set inicial el marcador de 25 a 14. Después se emparejó el duelo y se vivió un 25 a 20 en el segundo set. Pero al final el cuadro de Puente Piedra se cayó, perdiendo por 25 a 14 otra vez.

Previa

La Liga Peruana de Vóley no para y este fin de semana se juega la jornada número tres. En la que tendremos el enfrentamiento entre Universitario de Deportes vs. Deportivo Soan. Choque que se dará en el Coliseo Miguel Grau del Callao desde las 19:00 horas de Perú. La transmisión del encuentro será vía Latina, pero el minuto a minuto completamente gratis en Bolavip Perú.

Por el lado de Universitario, viene de un gran partido ante Club Atlético Atenea. Rival que no terminó siendo tan fácil a lo largo de la contienda, pero que al final no pudo con el nivel superior de las ‘pumas’. Fue un contundente 3-0 el que terminó a favor de las ‘cremas’. La mejor jugadora del partido terminó siendo Daniela Muñoz.

En el caso de Deportivo Soan no viene con buenos resultados. No sabe lo que es ganar esta temporada. En la jornada anterior terminó cayendo ante Circolo Sportivo Italiano por un 1-3. Si bien comenzaron ganando el partido, luego no volvieron a repetir el resultado y se fueron en picada.

¡Victoria para Universitario!

Universitario lo ganó 25 a 14 ante Deportivo Soan el tercer set. 

Tercer set: ¡Universitario cerca a la victoria!

Universitario se pone 20 a 11 ante Deportivo Soan

¡Tiempo de descanso!

Deportivo Soan pide tiempo de descanso después de ir perdiendo 7 a 14 ante Universitario

Tercer Set: ¡Universitario busca acabar el partido!

Karla Ortiz encuentra un punto más y se pone 10 a 6 Universitario vs. Deportivo Soan

Tercer Set: ¡Parejo inicio!

Johanna Alcantara la manda afuera y el partido se empata 4-4. 

¡Arrancó el tercer set!

Ya se juega el tercer set en el Coliseo Miguel Grau entre Universitario vs. Deportivo Soan. 

¡Set para Universitario!

Universitario lo ganó 25 a 20 con un punto de Mapi Rodríguez a Deportivo Soan.

Segundo Set: !Universitario en lo alto!

Universitario sacó una gran ventaja de 19 a 14 ante Deportivo Soan

¡Tiempo de descanso!

Universitario lo da vuelta 15 a 14 a Deportivo Soan y se viene el descanso para 'La Marea Roja'. 

Segundo Set: !Universitario se acerca!

Karla Ortiz pone el 9 a 11, Universitario se va acercando poco a poco a Deportivo Soan que va por delante.

Segundo Set: ¡Universitario se acerca!

El balón es mandado afuera por Deportivo SoanUniversitario se acerca al empate con un 8 a 7. 

¡Tiempo de descanso!

En Universitario piden tiempo de descanso tras comenzar el segundo set 5 a 2 abajo ante Deportivo Soan

¡Arrancó el segundo set!

Ya se juega el segundo set del Universitario vs. Deportivo Soan

¡Universitario se impone primero!

Universitario de Deportes gana el primer set por 25 a 14 ante Deportivo Soan

¡Tiempo de descanso!

Universitario de Deportes lo viene ganando 17 a 12 ante Deportivo Soan

¡Dura pelea entre Universitario y Deportivo Soan!

Xina Cortez sorprende la defensa de Universitario y pone 11 a 14 a Deportivo Soan que se va recuperando. 

¡Universitario sigue adelante!

Catherine Flood pone calma en Universitario, alargando la ventaja 9 a 5 ante Deportivo Soan que se quiere recuperar.

¡Tiempo de descanso!

Universitario de Deportes comenzó fuerte y metió 4 puntos seguidos, Deportivo Soan pide tiempo para evitar que se disparen. 

¡El partido da inicio!

El Universitario vs. Deportivo Soan ya se juega en el Coliseo Miguel Grau delCallao por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley. 

¡Equipos calentando!

Los equipos van calentando para el comienzo del partido. Estamos a solo minutos del pitazo inicial. 

¡Partido a punto de comenzar!

El juego entre Universitario vs. Deportivo Soan está a pocos minutos de dar inicio.

¿Cómo le fue a Universitario en el partido anterior?

En su último partido, Universitario de Deportes venció a Club Atlético Atenea por 3-0.

¡Falta poco para el Universitario vs. Deportivo Soan!

Después del encuentro entre la USMP vs. Circolo Sportivo Italiano dará inicio el juego entre Universitario vs. Deportivo Soan.

¡Bienvenidos al Universitario vs Deportivo Soan!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, se viene un choque de alto impacto en la Liga Peruana de Vóley. En este día traeremos el Universitario vs. Deportivo Soan por la fecha número tres desde el Coliseo Miguel Grau.

