San Martín le quitó a figura de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley

San Martín sigue pescando en Alianza Lima y esta vez se lleva a otra figura importante del cuadro de La Victoria.

La Liga Peruana de Vóley sigue en para, pero los equipos que participan en ella están activas en el mercado de fichajes. En este caso la San Martín decidió hacer un importante movimiento al quitarle a Meegan Hart a Alianza Lima.

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“Meegan esa santa. La central americana es nuevo refuerzo USMP para la temporada 26/27“, publicó el conjunto de Santa Anita el pasado martes dando a conocer a su nueva adquisición.

Por otro lado, el mensaje de presentación siguió con un: “Aquí comienza una nueva historia. Bienvenida a tu nueva casa, Meegan Hart”.

De esta forma las ‘santas’ no dejan de demostrar un poderío económico mayor a los de sus rivales. Aparte de Meegan, hace poco también hicieron la presentación de Kari Zumach. Estadounidense que también llega con la intensión de volver al primer lugar en la Liga Peruana de Vóley.

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¿Por qué Meegan Hart se fue de Alianza Lima?

En este caso la norteamericana de 27 años de edad no consiguió consolidarse como titular absoluta del equipo de Alianza Lima. Con Facundo Morando no se ganó el puesto y con ello su salida era algo que se podía llegar a esperar.

Las bajas de San Martín

Así como han estado llegando jugadoras, también otras han terminado saliendo del cuadro de Santa Anita.

Flavia Montes (central)

Simone Scherer (central)

Shiamara Almeida (armadora)

Fernanda Tomé (atacante)

Adeola Owokoniran (opuesta)

Geraldine González (central)

Sophia Kruczko (opuesta)

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