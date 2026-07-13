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Alianza Lima jugará la Brasil Cup como preparación al inicio de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima jugará este certamen en Belém en setiembre, es decir, semanas antes del inicio de la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley. Jugará ante tres equipos brasileños.

Alianza Lima se prepara para lograr el tetracampeonato.
© X @AlianzaLimaVBAlianza Lima se prepara para lograr el tetracampeonato.

Alianza Lima, vigente tricampeón del vóley femenino peruano, informó a la opinión pública que jugará un prestigioso torneo en el próximo mes de setiembre. Se trata de la Brasil Cup donde enfrentará a tres equipos de ese país, incluido Fluminense, el nuevo equipo de su exentrenador, Facundo Morando.

Según anunciaron las ‘Íntimas’ a través de sus redes sociales, forman parte de esta copa brasileña. Jugarán entre el 17 y el 20 de setiembre ante Gerdau Minas, Osasco y Fluminense en Belém, ciudad que se encuentra al norte de Brasil.

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“¡Nos espera un nuevo desafío internacional! Del 17 al 20 de septiembre, nuestras tricampeonas disputarán la Brasil Cup en Belém, donde enfrentarán a Fluminense, Minas y Osasco VC. Una gran oportunidad para fortalecer nuestra preparación y competir al más alto nivel” informó el club victoriano.

Alianza Lima, que tiene ahora a Alejandro Schneider como entrenador en reemplazo de Morando, tendrá una buena preparación pensando en el gran objetivo de la nueva temporada: el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley.

El mercado de Alianza Lima: fichajes, renovaciones y salidas

Alianza Lima ha tenido cambio de entrenador y ha perdido varias figuras importantes para la consagración del tricampeonato. Se especula con la llegada de varias internacionales y se acaba de confirmar la continuidad de varias referentes. A continuación, el detalle del mercado:

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FICHAJES DE ALIANZA LIMA

  • Alejandro Schneider (DT)
  • Cristina Cuba
  • Flavia Montes

RUMORES DE POSIBLES LLEGADAS A ALIANZA LIMA

  • Allison Holland
  • Alondra Alarcón
  • Daniela Bulaich
  • Zoila La Rosa
  • Ivonne Montaño

RENOVACIONES EN ALIANZA LIMA

  • Ysabella Sánchez
  • Esmeralda Sánchez
  • María Alejandra Marín
  • Clarivett Yllescas
  • Diana de la Peña
  • Sandra Ostos
  • Esmeralda Loroña
  • Zaira Quiñe

SALIDAS EN ALIANZA LIMA

  • Facundo Morando (DT)
  • Maeva Orlé
  • Elina Rodríguez
  • Yanlis Féliz
  • Meegan Hart
  • Maricarmen Guerrero
  • Doris Manco González

DATOS CLAVE

  • Alianza Lima jugará la Brasil Cup del 17 al 20 de setiembre en Belém.
  • Fluminense, Minas y Osasco serán los rivales del equipo peruano de vóley en Brasil.
  • Alejandro Schneider asume como nuevo entrenador del club en reemplazo de Facundo Morando.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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