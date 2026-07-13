Alianza Lima, vigente tricampeón del vóley femenino peruano, informó a la opinión pública que jugará un prestigioso torneo en el próximo mes de setiembre. Se trata de la Brasil Cup donde enfrentará a tres equipos de ese país, incluido Fluminense, el nuevo equipo de su exentrenador, Facundo Morando.
Según anunciaron las ‘Íntimas’ a través de sus redes sociales, forman parte de esta copa brasileña. Jugarán entre el 17 y el 20 de setiembre ante Gerdau Minas, Osasco y Fluminense en Belém, ciudad que se encuentra al norte de Brasil.
¡Nos espera un nuevo desafío internacional! ✈️💙— Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) July 14, 2026
Del 17 al 20 de septiembre, nuestras tricampeonas disputarán la Brasil Cup en Belém 🇧🇷, donde enfrentarán a Fluminense, Minas y Osasco VC.
Una gran oportunidad para fortalecer nuestra preparación y competir al más alto nivel. pic.twitter.com/qsbYUAmtIM
“¡Nos espera un nuevo desafío internacional! Del 17 al 20 de septiembre, nuestras tricampeonas disputarán la Brasil Cup en Belém, donde enfrentarán a Fluminense, Minas y Osasco VC. Una gran oportunidad para fortalecer nuestra preparación y competir al más alto nivel” informó el club victoriano.
Alianza Lima, que tiene ahora a Alejandro Schneider como entrenador en reemplazo de Morando, tendrá una buena preparación pensando en el gran objetivo de la nueva temporada: el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley.
El mercado de Alianza Lima: fichajes, renovaciones y salidas
Alianza Lima ha tenido cambio de entrenador y ha perdido varias figuras importantes para la consagración del tricampeonato. Se especula con la llegada de varias internacionales y se acaba de confirmar la continuidad de varias referentes. A continuación, el detalle del mercado:
Alianza Lima postula a Lima como sede del Sudamericano de Clubes de Vóley 2027 y desafía a Río de Janeiro
FICHAJES DE ALIANZA LIMA
- Alejandro Schneider (DT)
- Cristina Cuba
- Flavia Montes
RUMORES DE POSIBLES LLEGADAS A ALIANZA LIMA
- Allison Holland
- Alondra Alarcón
- Daniela Bulaich
- Zoila La Rosa
- Ivonne Montaño
RENOVACIONES EN ALIANZA LIMA
- Ysabella Sánchez
- Esmeralda Sánchez
- María Alejandra Marín
- Clarivett Yllescas
- Diana de la Peña
- Sandra Ostos
- Esmeralda Loroña
- Zaira Quiñe
SALIDAS EN ALIANZA LIMA
- Facundo Morando (DT)
- Maeva Orlé
- Elina Rodríguez
- Yanlis Féliz
- Meegan Hart
- Maricarmen Guerrero
- Doris Manco González
DATOS CLAVE
- Alianza Lima jugará la Brasil Cup del 17 al 20 de setiembre en Belém.
- Fluminense, Minas y Osasco serán los rivales del equipo peruano de vóley en Brasil.
- Alejandro Schneider asume como nuevo entrenador del club en reemplazo de Facundo Morando.