Alianza Lima jugará este certamen en Belém en setiembre, es decir, semanas antes del inicio de la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley. Jugará ante tres equipos brasileños.

Alianza Lima, vigente tricampeón del vóley femenino peruano, informó a la opinión pública que jugará un prestigioso torneo en el próximo mes de setiembre. Se trata de la Brasil Cup donde enfrentará a tres equipos de ese país, incluido Fluminense, el nuevo equipo de su exentrenador, Facundo Morando.

Publicidad

Según anunciaron las ‘Íntimas’ a través de sus redes sociales, forman parte de esta copa brasileña. Jugarán entre el 17 y el 20 de setiembre ante Gerdau Minas, Osasco y Fluminense en Belém, ciudad que se encuentra al norte de Brasil.

¡Nos espera un nuevo desafío internacional! ✈️💙



Del 17 al 20 de septiembre, nuestras tricampeonas disputarán la Brasil Cup en Belém 🇧🇷, donde enfrentarán a Fluminense, Minas y Osasco VC.



Una gran oportunidad para fortalecer nuestra preparación y competir al más alto nivel. pic.twitter.com/qsbYUAmtIM — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) July 14, 2026

“¡Nos espera un nuevo desafío internacional! Del 17 al 20 de septiembre, nuestras tricampeonas disputarán la Brasil Cup en Belém, donde enfrentarán a Fluminense, Minas y Osasco VC. Una gran oportunidad para fortalecer nuestra preparación y competir al más alto nivel” informó el club victoriano.

Publicidad

Alianza Lima, que tiene ahora a Alejandro Schneider como entrenador en reemplazo de Morando, tendrá una buena preparación pensando en el gran objetivo de la nueva temporada: el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley.

El mercado de Alianza Lima: fichajes, renovaciones y salidas

Alianza Lima ha tenido cambio de entrenador y ha perdido varias figuras importantes para la consagración del tricampeonato. Se especula con la llegada de varias internacionales y se acaba de confirmar la continuidad de varias referentes. A continuación, el detalle del mercado:

FICHAJES DE ALIANZA LIMA

Alejandro Schneider (DT)

Cristina Cuba

Flavia Montes

Publicidad

RUMORES DE POSIBLES LLEGADAS A ALIANZA LIMA

Allison Holland

Alondra Alarcón

Daniela Bulaich

Zoila La Rosa

Ivonne Montaño

RENOVACIONES EN ALIANZA LIMA

Ysabella Sánchez

Esmeralda Sánchez

María Alejandra Marín

Clarivett Yllescas

Diana de la Peña

Sandra Ostos

Esmeralda Loroña

Zaira Quiñe

SALIDAS EN ALIANZA LIMA

Facundo Morando (DT)

Maeva Orlé

Elina Rodríguez

Yanlis Féliz

Meegan Hart

Maricarmen Guerrero

Doris Manco González

Publicidad

DATOS CLAVE