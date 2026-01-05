Tras ganar a Regatas Lima, María Alejandra Marín hace la confesión más dura sobre la temporada de Alianza Lima: “Perdimos la confianza”

Alianza Lima cerró la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley con una victoria clave por 3-1 ante Regatas Lima, un resultado que no solo le permitió a las ‘íntimas’ terminar con buenas sensaciones, sino también reencontrarse anímicamente tras una semana complicada.

Finalizado el encuentro, María Alejandra Marín fue una de las voces más sinceras del plantel y dejó una reflexión contundente sobre el momento que atravesó el equipo.

La voleibolista reconoció que el triunfo fue vital para dejar atrás el golpe sufrido en la fecha anterior, cuando el cuadro ‘blanquiazul’ cayó por el mismo marcador frente a la Universidad San Martín.

“Era clave recuperar la confianza”

Tras el pitazo final, Marín no ocultó la importancia del resultado ante Regatas Lima y fue directa al señalar que el equipo había perdido seguridad luego de la última derrota.

“Esta victoria es muy importante para nosotras, para recuperar la confianza. El fin de semana pasado perdimos contra la San Martín y quieran o no, con eso la confianza se pierde un poco”, declaró la jugadora de Alianza Lima.

En esa misma línea, la armadora destacó que el duelo ante las ‘chorrillanas’ era una prueba determinante para el grupo, no solo en lo deportivo, sino también en lo mental. “Era muy importante ganar hoy contra Regatas Lima para poder recuperar la confianza que tenemos como equipo”, agregó.

Una semana difícil dentro y fuera de la cancha

La caída ante San Martín no solo significó un tropiezo deportivo para Alianza Lima. Tras ese partido, varias jugadoras del plantel denunciaron haber recibido insultos y amenazas a través de redes sociales, una situación que generó preocupación.

En ese contexto, el triunfo ante Regatas Lima sirvió también como una respuesta dentro de la cancha, permitiéndole al equipo cerrar la Fase 1 con un envión anímico importante de cara a la segunda etapa del torneo.

Con la confianza parcialmente recuperada y el respaldo del resultado, el bicampeón nacional ahora apunta a consolidar su rendimiento en la siguiente fase de la Liga Peruana de Vóley, donde tendrá el objetivo de seguir siendo protagonista.

