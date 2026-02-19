¡Partidazo! Alianza Lima 0-0 San Martín EN VIVO Y GRATIS por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 Vía Latina: punto a punto

Alianza Lima y San Martín se enfrentan el día de hoy en una nueva jornada del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

En el marco de la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, estos son los partidos agendados para hoy jueves 19 de febrero:

En la previa del debut de hoy por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, veamos cuáles fueron los resultados de San Martín:

Alianza Lima y San Martín realizan los trabajos precompetitivos a minutos de que empiece el partido por la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

Las 'Santas' siguen superando a Alianza Lima en este tramo del primer set y apareció Paola Rivera para darle un nuevo punto a las suyas.

Las 'Blanquiazules' empiezan a acercarse en el marcador gracias a un muy buen punto por parte de Clarivett Yllescas.

Alianza Lima y San Martín se enfrentan el día de hoy por la segunda jornada del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El escenario deportivo será el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes y se espera una enorme cantidad de hinchas en este encuentro que ya significa ser un clásico del deporte nacional, solo que ahora ambos equipos representan al país en el torneo continental.

En cuanto a cómo llegan ambos planteles, Alianza Lima derrotó 3-0 a Banco República el día de ayer y lo hicieron de manera contundente en parciales de 25-11, 25-14 y 25-12. Por otro lado, San Martín hará su debut en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 y esperan hacerlo de la mejor manera. A continuación, conoce todos los pormenores para que no te pierdas ningún detalle.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. San Martín por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

16:00 | México (CDMX)

17:00 | Perú, Colombia y Ecuador

18:00 | Bolivia y Venezuela

19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

23:00 | España

¿Dónde ver Alianza Lima vs. San Martín por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?