¡Partidazo! Alianza Lima 0-0 San Martín EN VIVO Y GRATIS por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 Vía Latina: punto a punto

Alianza Lima y San Martín juegan el día de hoy en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes. Sigue todas las incidencias de este gran partido.

Set 1: ¡Alianza Lima 9-17 San Martín!

Alianza Lima no reacciona y San Martín se sigue alejando de estupenda manera en este primer set.

Set 1: ¡Alianza Lima 9-15 San Martín!

Facundo Morando, DT de Alianza Lima, solicitó tiempo técnico para dar indicaciones y así impedir que San Martín se siga alejando en el marcador.

Set 1: ¡Alianza Lima 9-13 San Martín!

San Martín mantiene la ventaja en el marcador y por ahora Alianza Lima no puede acercarse mucho.

Set 1: ¡Alianza Lima 6-9 San Martín!

Las 'Blanquiazules' empiezan a acercarse en el marcador gracias a un muy buen punto por parte de Clarivett Yllescas.

Set 1: ¡Alianza Lima 3-7 San Martín!

Las 'Santas' siguen superando a Alianza Lima en este tramo del primer set y apareció Paola Rivera para darle un nuevo punto a las suyas.

Set 1: ¡Alianza Lima 2-4 San Martín!

San Martín se mantiene con ventaja sobre Alianza Lima en el arranque del partido.

¡Empezó el partido!

San Martín empieza ganando el primer set tras un gran punto por parte de Brenda Lobatón.

Image

¡Calentamiento de los equipos!

Alianza Lima y San Martín realizan los trabajos precompetitivos a minutos de que empiece el partido por la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

¡Las elegidas de Alianza Lima!

El entrenador Facundo Morando dispondrá de las siguientes jugadoras para enfrentar el día de hoy a San Martín.

Image

¡Llegada de Alianza Lima!

La delegación de Alianza Lima dice presente en las inmediaciones del Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes.

Image
Image
¡Últimos partidos de San Martín!

En la previa del debut de hoy por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, veamos cuáles fueron los resultados de San Martín:

  • San Martín 3-1 Géminis | Liga Peruana de Vóley
  • San Martín 3-0 Rebaza Acota | Liga Peruana de Vóley
  • San Martín 3-0 Deportivo Soan | Liga Peruana de Vóley
  • San Martín 2-3 Alianza Lima | Liga Peruana de Vóley
  • San Martín 3-0 Géminis | Liga Peruana de Vóley

¡Programación de hoy!

En el marco de la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, estos son los partidos agendados para hoy jueves 19 de febrero:

  • 14:45 | SESI vs. Club UVIV (En competencia)
  • 17:00 | Alianza Lima vs. San Martín
  • 19:00 | Osasco vs. Boston College

¡Así fue el debut de Alianza Lima!

Alianza Lima derrotó 3-0 a Banco República en el arranque de la Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Alianza Lima vs. San Martín!

Alianza Lima y San Martín se enfrentan el día de hoy en una nueva jornada del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

Image

Por Renato Pérez

Alianza Lima vs. San Martín por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.
© Liga Peruana de Vóley.Alianza Lima vs. San Martín por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

Alianza Lima y San Martín se enfrentan el día de hoy por la segunda jornada del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El escenario deportivo será el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes y se espera una enorme cantidad de hinchas en este encuentro que ya significa ser un clásico del deporte nacional, solo que ahora ambos equipos representan al país en el torneo continental.

En cuanto a cómo llegan ambos planteles, Alianza Lima derrotó 3-0 a Banco República el día de ayer y lo hicieron de manera contundente en parciales de 25-11, 25-14 y 25-12. Por otro lado, San Martín hará su debut en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 y esperan hacerlo de la mejor manera. A continuación, conoce todos los pormenores para que no te pierdas ningún detalle.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. San Martín por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

  • 16:00 | México (CDMX)
  • 17:00 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 18:00 | Bolivia y Venezuela
  • 19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 23:00 | España

¿Dónde ver Alianza Lima vs. San Martín por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

  • Latina TV
  • Latina Web
  • Confederación Sudamericana de Voleibol | Youtube
Renato Pérez
Renato Pérez
