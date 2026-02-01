Es tendencia:
Alianza Lima 0-0 San Martín EN VIVO y GRATIS por la Liga Peruana de Vóley vía Latina: Punto a punto

Alianza Lima se enfrenta a la San Martín en la fecha número 4 de la Liga Peruana de Vóley en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Set 1: Alianza Lima 12-10 San Martín

Balón afuera y el cuadro de la San Martín volvió al partido después que Alianza volteó el partido.

Set 1: Alianza Lima 8-8 San Martín

Tiempo pedido por la San Martín, el cuadro 'Santo' bajó el nivel y las 'Blanquiazules' aprovecharon para igualar el marcador.

Set 1: Alianza Lima 4-8 San Martín

Tiempo pedido por Alianza Lima, el conjunto 'Santo' los está pasando por encima.

Set 1: Alianza Lima 2-4 San Martín

Buen bloque de Alianza Lima que consigue volver al partido contra San Martín que comenzó fuerte.

¡Arrancó el partido!

Ya se juega en el Polideportivo Luisa Fuentes el Alianza Lima vs. San Martín.

¡Todo Listo!

Todo va quedando listo para el partidazo entre Alianza Lima vs. San Martín.

¡Los equipos al campo!

Tanto Alianza Lima como San Martín se encuentran en el campo para el respectivo calentamiento antes del partido.

¡Calientan motores!

Los equipos comienzan con el calentamiento previo antes del partidazo.

¡Llegada de Alianza Lima!

El plantel de Alianza Lima ya se encuentra en el Polideportivo Luisa Fuentes.

¡Partidazo en Villa El Salvador!

Hoy Alianza Lima se ve las caras contra San Martín en el Polideportivo Luisa Fuentes.

¡Bienvenidos al Alianza Lima vs. San Martín!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Alianza Lima vs. San Martín por la Liga Peruana de Vóley.

Por Bruno Castro

El mes de febrero comienza a lo grande y tendremos un verdadero partidazo en la Liga Peruana de Vóley. En la fecha número cuatro de la segunda etapa se enfrentan la San Martín frente a Alianza Lima. Un duelo que seguramente va a dejar grandes emociones en el Polideportivo Luisa Fuentes en Villa El Salvador. El duelo dará inicio desde las 17:00 horas de Perú y la transmisión está a cargo de Latina en señal abierta. Sigue el Minuto a minuto en Bolavip Perú.

La última vez que estos dos equipos se vieron las caras fue en la primera etapa. En aquella oportunidad se encontraron todavía en la fecha número 10 y fue una sorpresa el marcador final. El conjunto ‘Blanquiazul’ llegaba sin perder un solo encuentro, pero las ‘santas’ tuvieron una noche perfecta que les permitió ganar 1-3. Los sets culminaron 19 a 25, 19 a 25, 25 a 20 y 24 a 26.

En la tabla de posiciones el conjunto de Universitario de Deportes es el único puntero con 41 puntos. Por lo que este juego va a ser vital para que uno de sus escoltas termine quedándose atrás. La San Martín tiene 36 unidades, mientras Alianza Lima llega a 35 por ahora.

En la pasada jornada, el cuadro de San Martín no tuvo problemas para vencer por 3-0 a Géminis. Lo terminó ganando con 25 a 15, 25 a 18 y 25 a 19. Mientras tanto, Alianza Lima hizo lo propio ante Circolo Sportivo Italiano por el mismo marcador con sets: 25 a 23, 25 a 14 y 25 a 23.

