Alianza Lima 0-0 San Martín EN VIVO y GRATIS por la Liga Peruana de Vóley vía Latina: Punto a punto

El mes de febrero comienza a lo grande y tendremos un verdadero partidazo en la Liga Peruana de Vóley. En la fecha número cuatro de la segunda etapa se enfrentan la San Martín frente a Alianza Lima. Un duelo que seguramente va a dejar grandes emociones en el Polideportivo Luisa Fuentes en Villa El Salvador. El duelo dará inicio desde las 17:00 horas de Perú y la transmisión está a cargo de Latina en señal abierta. Sigue el Minuto a minuto en Bolavip Perú.

La última vez que estos dos equipos se vieron las caras fue en la primera etapa. En aquella oportunidad se encontraron todavía en la fecha número 10 y fue una sorpresa el marcador final. El conjunto ‘Blanquiazul’ llegaba sin perder un solo encuentro, pero las ‘santas’ tuvieron una noche perfecta que les permitió ganar 1-3. Los sets culminaron 19 a 25, 19 a 25, 25 a 20 y 24 a 26.

En la tabla de posiciones el conjunto de Universitario de Deportes es el único puntero con 41 puntos. Por lo que este juego va a ser vital para que uno de sus escoltas termine quedándose atrás. La San Martín tiene 36 unidades, mientras Alianza Lima llega a 35 por ahora.

En la pasada jornada, el cuadro de San Martín no tuvo problemas para vencer por 3-0 a Géminis. Lo terminó ganando con 25 a 15, 25 a 18 y 25 a 19. Mientras tanto, Alianza Lima hizo lo propio ante Circolo Sportivo Italiano por el mismo marcador con sets: 25 a 23, 25 a 14 y 25 a 23.