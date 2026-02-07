Es tendencia:
Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley después del Alianza Lima 3-0 Olva Latino

La tabla de posiciones se mueve en la Liga Peruana de Vóley después de la victoria de Alianza Lima frente a Olva Latino.

Por Bruno Castro

Alianza Lima Vóley.
© Alianza Lima VóleyAlianza Lima Vóley.

Este fin de semana se mantiene la competencia de la Liga Peruana de Vóley en su máxima expresión. Grandes encuentros se han dado en esta jornada número 5 en donde el cuadro de Alianza Lima volvió a ganar y se mantiene entre los primeros y sigue a la espera de una caída de Universitario de Deportes.

En el primer partido de este sábado 7 de febrero, el cuadro de Circolo no tuvo problemas para poder derrotar a Rebaza Acosta. El conjunto ‘Azurro’ consiguió vencer con un contundente 3-0. Los sets terminaron 25 a 22, 25 a 18 y 25 a 21.

Por otro lado, el conjunto de la San Martín logró hacer lo propio ante Deportivo Soan. Las ‘Santas’ no tuvieron problemas para llevarse el partido por 3-0 sin muchos problemas con un 25 a 19, 25 a 17 y 25 a 17.

Mientras tanto, el cuadro de Alianza Lima tuvo un juego interesante frente al equipo de Olva Latino que le dio pelea. Pero al final, terminó siendo un juego contundente con un 3-0. Los sets fueron de 25 a 17, 25 a 22 y 25 a 23.

Así va la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley

Luego de estos partidos de la fecha número 5, así se va moviendo la tabla de posiciones.

Así va la tabla de posiciones:

#EquiposPuntos
1Universitario41
2USMP40
3Alianza Lima40
4Atlético Atenea25
5Regatas Lima23
6Géminis23
7Circolo Sportivo Italiano22
8Deportivo Soan18
9Rebaza Acosta13
10Olva Latino10

Resultados de la Liga Peruana de Vóley

Así se van desarrollando los partidos de la fecha número 5 de la Liga Peruana de Vóley en su Segunda Fase.

Sábado 7 de febrero:

  • Circolo 3-0 Rebaza Acosta
  • San Martín 3-0 Deportivo Soan
  • Alianza Lima 3-0 Olva Latino
Domingo 8 de febrero:

  • Géminis vs. Regatas Lima
  • Universitario vs. Atenea

Datos Claves

  • Universitario lidera la tabla de posiciones con 41 puntos tras la fecha número 5.
  • Alianza Lima derrotó 3-0 a Olva Latino el sábado 7 de febrero en la jornada.
  • Circolo venció a Rebaza Acosta con sets de 25-22, 25-18 y 25-21 este sábado.
bruno castro
Bruno Castro
