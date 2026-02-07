Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley después del Alianza Lima 3-0 Olva Latino

Este fin de semana se mantiene la competencia de la Liga Peruana de Vóley en su máxima expresión. Grandes encuentros se han dado en esta jornada número 5 en donde el cuadro de Alianza Lima volvió a ganar y se mantiene entre los primeros y sigue a la espera de una caída de Universitario de Deportes.
En el primer partido de este sábado 7 de febrero, el cuadro de Circolo no tuvo problemas para poder derrotar a Rebaza Acosta. El conjunto ‘Azurro’ consiguió vencer con un contundente 3-0. Los sets terminaron 25 a 22, 25 a 18 y 25 a 21.
Por otro lado, el conjunto de la San Martín logró hacer lo propio ante Deportivo Soan. Las ‘Santas’ no tuvieron problemas para llevarse el partido por 3-0 sin muchos problemas con un 25 a 19, 25 a 17 y 25 a 17.
Mientras tanto, el cuadro de Alianza Lima tuvo un juego interesante frente al equipo de Olva Latino que le dio pelea. Pero al final, terminó siendo un juego contundente con un 3-0. Los sets fueron de 25 a 17, 25 a 22 y 25 a 23.
Así va la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley
Luego de estos partidos de la fecha número 5, así se va moviendo la tabla de posiciones.
Así va la tabla de posiciones:
|#
|Equipos
|Puntos
|1
|Universitario
|41
|2
|USMP
|40
|3
|Alianza Lima
|40
|4
|Atlético Atenea
|25
|5
|Regatas Lima
|23
|6
|Géminis
|23
|7
|Circolo Sportivo Italiano
|22
|8
|Deportivo Soan
|18
|9
|Rebaza Acosta
|13
|10
|Olva Latino
|10
Resultados de la Liga Peruana de Vóley
Así se van desarrollando los partidos de la fecha número 5 de la Liga Peruana de Vóley en su Segunda Fase.
Sábado 7 de febrero:
- Circolo 3-0 Rebaza Acosta
- San Martín 3-0 Deportivo Soan
- Alianza Lima 3-0 Olva Latino
Domingo 8 de febrero:
- Géminis vs. Regatas Lima
- Universitario vs. Atenea
Datos Claves
- Universitario lidera la tabla de posiciones con 41 puntos tras la fecha número 5.
- Alianza Lima derrotó 3-0 a Olva Latino el sábado 7 de febrero en la jornada.
- Circolo venció a Rebaza Acosta con sets de 25-22, 25-18 y 25-21 este sábado.