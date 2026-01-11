Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el triunfo de Alianza Lima ante Rebaza Acosta

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Rebaza Acosta, jugado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, fue el último de la primera jornada de la Fase 2 y el cual terminó de definir la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El cuadro ‘íntimo’ demostró su fortaleza y venció 3-1 al conjunto ‘estudiantil’, dominando con claridad el primer (25-21) y segundo set (25-15), aunque perdieron ritmo en el tercero, que finalizó 17-25. A partir del cuarto parcial, las ‘blanquiazules’ reaccionaron y se impusieron 25-17, iniciando de manera destacada la segunda etapa del campeonato.

Así se mueve la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley

Así se mueve la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley con los partidos de la fecha 1 de la Fase 2:

# Equipos PJ PTS 1 Universitario 12 33 2 USMP 12 32 3 Alianza Lima 12 30 4 Atlético Atenea 12 20 5 Circolo Sportivo Italiano 12 19 6 Regatas Lima 12 18 7 Deportivo Géminis 12 17 8 Rebaza Acosta 11 13 9 Deportivo Soan 12 10 10 Olva Latino 12 9

Resultados de la fecha 1 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 10 de enero

Deportivo Géminis 0-3 Atlético Atenea (Finalizado)

Universidad San Martín 3-0 Olva Latino (Finalizado)

Universitario de Deportes 3-1 Deportivo Soan (Finalizado)

Domingo 11 de enero

Circolo Sportivo Italiano 2-3 Regatas Lima (Finalizado)

Alianza Lima 3-1 Rebaza Acosta (Finalizado)

DATOS CLAVES

Alianza Lima venció 3-1 a Rebaza Acosta en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

El club Universitario lidera la tabla de posiciones con 33 puntos tras doce partidos jugados.