Vóley

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el triunfo de Alianza Lima ante Rebaza Acosta

El campeonato peruano atraviesa una etapa muy emocionante, con la clasificación que se modifica continuamente en cada jornada.

Por Nicole Cueva

Alianza Lima venció a Rebaza Acosta.
Alianza Lima venció a Rebaza Acosta.

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Rebaza Acosta, jugado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, fue el último de la primera jornada de la Fase 2 y el cual terminó de definir la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El cuadro ‘íntimo’ demostró su fortaleza y venció 3-1 al conjunto ‘estudiantil’, dominando con claridad el primer (25-21) y segundo set (25-15), aunque perdieron ritmo en el tercero, que finalizó 17-25. A partir del cuarto parcial, las ‘blanquiazules’ reaccionaron y se impusieron 25-17, iniciando de manera destacada la segunda etapa del campeonato.

Así se mueve la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley

Así se mueve la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley con los partidos de la fecha 1 de la Fase 2:

#EquiposPJPTS
1Universitario1233
2USMP1232
3Alianza Lima1230
4Atlético Atenea1220
5Circolo Sportivo Italiano1219
6Regatas Lima1218
7Deportivo Géminis1217
8Rebaza Acosta1113
9Deportivo Soan1210
10Olva Latino129
Resultados de la fecha 1 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 10 de enero

  • Deportivo Géminis 0-3 Atlético Atenea (Finalizado)
  • Universidad San Martín 3-0 Olva Latino (Finalizado)
  • Universitario de Deportes 3-1 Deportivo Soan (Finalizado)
Domingo 11 de enero

  • Circolo Sportivo Italiano 2-3 Regatas Lima (Finalizado)
  • Alianza Lima 3-1 Rebaza Acosta (Finalizado)

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima venció 3-1 a Rebaza Acosta en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
  • El club Universitario lidera la tabla de posiciones con 33 puntos tras doce partidos jugados.
  • La jornada del 11 de enero cerró con el triunfo de Alianza Lima sobre Rebaza Acosta.
