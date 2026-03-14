Lisandro Alzugaray hace delirar el Monumental de Ate con golazo para el 1-0 de Universitario ante UTC

Había preocupación en el Monumental de Ate con el empate sin goles. Sin embargo, al minuto 17 del segundo tiempo, Lisandro Alzugaray apareció con un remate de primera dentro del área para vencer la valla de Ángelo Campos y puso el 1-0 de Universitario ante UTC.

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El delantero argentino aprovechó un buen servicio desde la izquierda y por bajo de José Carabalí para marcar con un remate de primera y con potencia para el 1-0. No estaba jugando bien Universitario y había sufrido la expulsión de Williams Riveros, pero apareció el ex Liga de Quito y Central Córdoba de Santiago del Estero para marcar diferencias.

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UTC le había peleado el encuentro a los ‘Cremas’ incluso con un hombre de menos. La expulsión de Dylan Caro sobre el final del primer tiempo parecía que podía beneficiar al equipo de Javier Rabanal, pero no fue el caso.

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El gol de Lisandro Alzugaray fue puro desahogo para todos los hinchas de Universitario, visiblemente nerviosos porque el equipo no encontraba respuestas. Además, ante cada llegada, siempre hubo una buena atajada de Ángelo Campos, de buen trabajo. Sin embargo, ante el remate del atacante argentino no pudo hacer nada.

Para el jugador argentino, quien llegó en el último mercado de inicio de año, fue su segundo gol en este Torneo Apertura y con la camiseta de Universitario. Antes, había sido vital para marcar el 1-0 ante FC Cajamarca hace un par de jornadas.

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Álex Valera cerró el triunfo de Universitario con gol de penal

Sobre el final del partido, un penal sobre José ‘Tunche’ Rivera llevó a Álex Valera a marcar el 2-0 definitivo. Una buena ejecución de ‘Nazário’ le permitió a la ‘U’ aumentar la ventaja y asegurar la victoria en el Monumental. Para el atacante de Universitario fue su quinto gol en este Torneo Apertura en siete partidos.

Datos claves

Lisandro Alzugaray anotó el 1-0 para Universitario al minuto 17 del segundo tiempo.

anotó el 1-0 para Universitario al minuto 17 del segundo tiempo. Álex Valera marcó de penal el gol del triunfo 2-0 definitivo ante UTC.

marcó de penal el gol del triunfo 2-0 definitivo ante UTC. Williams Riveros y Dylan Caro fueron expulsados en el encuentro disputado en el Monumental.

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